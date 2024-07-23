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毛畯珅涉性侵幼童遭收押　母遭教育局解職還想爭回幼兒園

▲▼ 台北市某私立幼兒園M姓男老師，涉嫌對6名女童性侵、猥褻，遭起訴後被法官裁定羈押禁見。毛畯坤。（圖／記者劉昌松攝）

▲幼兒園司機毛姓男子涉嫌性侵猥褻6名幼童遭起訴收押，擔任園長的母親因此遭解職。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北市信義區某私立幼兒園園長之子毛畯珅，去年因涉嫌性侵6名男女幼童遭收押起訴後，毛男的洪姓母親遭教育局停職，另名大股東回台接手經營，毛母不甘心，控告代理園長職務的大股東侵占大小章、強制等罪，台北地檢署查明原委後，處分大股東不起訴，但大股東在爭執過程中不慎害毛母跌倒受傷，被起訴過失傷害罪。

毛男不具保育員身分，以司機名義受雇於母親經營的私立幼兒園，2022年間遭女童家長檢舉妨害性自主，一度因只有1名女童指述，獲不起訴處分，後來又有其他被害女童家長報案，台北市婦幼隊這次慎重地請家長協助，在不驚動園方的情形下，到幼兒園門口提醒家長注意。

其他家長隨後陸續反映，的確有聽孩子提到過在學校的怪異遭遇，檢警追查，毛男常以講故事為由，將幼童抱上大腿，然後隔著褲子按壓或把手伸進內褲裡性侵，有孩子和母親聊天時提起「老師伸我褲子」，有孩子說如果不讓毛男摸，「會被用消毒水打臉」，前後6名受害幼童有男有女，台北地檢署在2023年8月10公告起訴。

▲▼網紅小商人曾自製看板公布涉嫌性侵女童的幼兒園園長之子毛男照片。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

▲網紅自製看板公布涉嫌性侵女童的幼兒園園長之子照片。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

台北市教育局獲報後，在毛男遭起訴當天，解除疑似包庇毛男的母親職務，並通知幼兒園另名大股東接管幼兒園，大股東原本住在加拿大，不明就裡地趕回台灣，與官方、家長開了會才知道毛男犯行，並從2023年9月起擔任代理園長。

在這期間，毛母一方面持續向家長喊冤，稱兒子是被警方刑求逼供，一方面爭奪幼兒園經營權，在2023年9月27日試圖闖入幼兒園時，發現大門遙控器被換掉，等代理園長的大股東到場後，2人又發生爭執，毛母事後控告大股東侵占大小章、妨害自由強制等罪。

檢察官調查大股東取得代理園長的過程後，認為大股東是接到教育局通知，為了維持幼兒園營運及其他幼兒安全，所以做了相關處置，並無強占幼兒園大小章或強制的非法意圖，處分這部分犯行不起訴。另外，毛母和大股東在幼兒園沒有監視器的地方發生拉扯，只有毛母的女兒提供的錄影畫面佐證，毛母與大股東因為失去重心，雙雙倒地，毛母事後驗傷當證據，檢察官因此以過失傷害罪嫌，起訴幼兒園大股東。

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