毛畯珅涉性侵幼童遭收押　母遭教育局解職還想爭回幼兒園

▲幼兒園司機毛姓男子涉嫌性侵猥褻6名幼童遭起訴收押，擔任園長的母親因此遭解職。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北市信義區某私立幼兒園園長之子毛畯珅，去年因涉嫌性侵6名男女幼童遭收押起訴後，毛男的洪姓母親遭教育局停職，另名大股東回台接手經營，毛母不甘心，控告代理園長職務的大股東侵占大小章、強制等罪，台北地檢署查明原委後，處分大股東不起訴，但大股東在爭執過程中不慎害毛母跌倒受傷，被起訴過失傷害罪。

毛男不具保育員身分，以司機名義受雇於母親經營的私立幼兒園，2022年間遭女童家長檢舉妨害性自主，一度因只有1名女童指述，獲不起訴處分，後來又有其他被害女童家長報案，台北市婦幼隊這次慎重地請家長協助，在不驚動園方的情形下，到幼兒園門口提醒家長注意。

其他家長隨後陸續反映，的確有聽孩子提到過在學校的怪異遭遇，檢警追查，毛男常以講故事為由，將幼童抱上大腿，然後隔著褲子按壓或把手伸進內褲裡性侵，有孩子和母親聊天時提起「老師伸我褲子」，有孩子說如果不讓毛男摸，「會被用消毒水打臉」，前後6名受害幼童有男有女，台北地檢署在2023年8月10公告起訴。

▲網紅自製看板公布涉嫌性侵女童的幼兒園園長之子照片。（圖／翻攝Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

台北市教育局獲報後，在毛男遭起訴當天，解除疑似包庇毛男的母親職務，並通知幼兒園另名大股東接管幼兒園，大股東原本住在加拿大，不明就裡地趕回台灣，與官方、家長開了會才知道毛男犯行，並從2023年9月起擔任代理園長。

在這期間，毛母一方面持續向家長喊冤，稱兒子是被警方刑求逼供，一方面爭奪幼兒園經營權，在2023年9月27日試圖闖入幼兒園時，發現大門遙控器被換掉，等代理園長的大股東到場後，2人又發生爭執，毛母事後控告大股東侵占大小章、妨害自由強制等罪。

檢察官調查大股東取得代理園長的過程後，認為大股東是接到教育局通知，為了維持幼兒園營運及其他幼兒安全，所以做了相關處置，並無強占幼兒園大小章或強制的非法意圖，處分這部分犯行不起訴。另外，毛母和大股東在幼兒園沒有監視器的地方發生拉扯，只有毛母的女兒提供的錄影畫面佐證，毛母與大股東因為失去重心，雙雙倒地，毛母事後驗傷當證據，檢察官因此以過失傷害罪嫌，起訴幼兒園大股東。