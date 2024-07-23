「我已經忍很久了」！泥水工摩鐵性侵繼女　二審改輕判5年

▲桃園狼繼父性侵未成年的少女，二審改判刑5年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市泥水工阿信（化名）竟對未成年繼女下手，趁著繼女暑假到工地幫忙機會，將她帶到汽車旅館中，稱「我已經忍很久了」性侵得逞。一審將阿信判刑6年8月，案經上訴，高等法院二審改將阿信判刑5年。可上訴。

判決指出，少女小鈺（化名）的母親於2014年，帶著當時年僅10歲的小鈺嫁給阿信，2人之後又生下一名男孩。一家4口住在桃園市八德區，阿信從事泥水修補的工作，寒暑假期間，小鈺偶爾會跟著阿信前往工地，兼做打雜的工作。

而本案發生於2020年7月，小鈺當時從國中畢業，高中還沒開學，依照往例，仍跟著阿信到工地打雜。不過當天小鈺身體不太舒服，阿信聽聞後，就開車帶著小鈺離開工地。小鈺原本以為要去看醫生，上車就睡，結果醒來後發現自己竟然在汽車旅館內，阿信叫她「先在這裡休息」。

沒想到進入房間後，阿信就強壓小鈺在床上，說「我已經喜歡你很久了，我想跟你做愛」、「我已經忍很久了」，不顧小鈺掙扎抵抗，性侵得逞。阿信完事後，小鈺在穿衣服時，他突然跪在小鈺腳邊說「我錯了，這件事情不要跟別人講」。小鈺隱忍多日後，無法承受，以LINE告知母親的好友，全案才因此爆發。阿信遭被檢方偵辦後，提起公訴。

法院審理時阿信否認犯罪，辯稱沒到汽車旅館，當時是到附近找弟弟。但法院根據小鈺手機內Google地圖時間軸的位置，再加上阿信當時接電話的基地台位置，確認阿信當時確實在汽車旅館中。另外小鈺歷次供述均相同，法院認定確實是她親身經歷，沒有說謊，一審因此將阿信重判有期徒刑6年8月。不過案經上訴，高等法院二審審理後，23日卻做出改判，減輕阿信刑度，改判有期徒刑5年。