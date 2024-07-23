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求救訊號？機長詹姆士直播被翻出！前女友喊「需要家暴熱線」

網紅詹姆士遭前女友指控性侵、恐嚇、傷害等罪。（圖／翻攝自型男機長詹姆士IG）

▲網紅詹姆士遭前女友指控性侵、恐嚇、傷害等罪。（圖／翻攝自型男機長詹姆士IG）

文／CTWANT

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」（王天傑）遭到謝姓前女友「Velia」指控性侵、恐嚇、傷害等罪，目前案件已進入司法程序。現在又翻出過去2人合體直播的影片，當時Velia的一句話，如今看來被懷疑「求救訊號」，掀起熱議。

網紅勾惡近日在IG貼出詹姆士過去和Velia直播的影片，寫下：「YouTuber型男機長瘋狂詹姆士，原來不是第一天被指控，這是求救訊號？還是神預言呢？還是只是開玩笑呢？」

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畫面中可見，詹姆士舉起雙手投降，承諾：「好啦好啦原諒我剛剛，我從現在開始不兇」，Velia聽完一副不相信的表情，吐槽：「你不會啦，你等一下又要兇了」，更透露需要家暴熱線，「真的，等一下你家暴我」，詹姆士不可置信，疑惑：「我XX家暴妳咧」。

詹姆士和Velia過去的直播被翻出。（圖／翻攝自勾起你心中的惡IG）

　　　▲詹姆士和Velia過去的直播被翻出。（圖／翻攝自勾起你心中的惡IG）

當時小倆口的互動被以為只是做效果，但Velia日前在律師陪同下，前往北檢對詹姆士提告，看起來格外諷刺，引來大批網友留言：「這男的一看就很有問題，從很多談話都看得出」、「右臉似乎…」、「會對女生罵這種難聽話就知道有跡可循」、「這個到底哪裡型男，自稱型男真的母湯」。

針對風波，詹姆士日前在社群平台發文，首先為了個人私事浪費社會資源和媒體版面道歉，但因為事涉司法事件，所以必須再次澄清。他強調和Velia之前確實為情侶關係，但分手過程不是很愉快，雙方當時也有激烈爭吵，但他絕無做出相關指控的行為，「本人將配合司法調查，也再度為了勞師動眾浪費社會資源而向大眾致歉，謝謝大家關心」。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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