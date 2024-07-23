日本紅麴風暴　小林製藥會長社長引咎辭職

記者詹雅婷／綜合報導

日本小林製藥今年爆出紅麴風波至今4個月，需要調查因果關係的疑似死亡個案超過100例。公司23日召開董事會，正式宣布84歲會長小林一雅及53歲社長小林章浩辭去職務，將由64歲專務董事山根聰接任社長一職，這也是小林製藥首度由小林家族以外的人領導公司。

共同社、朝日新聞、日經中文網等報導，消費者食用小林製藥紅麴保健食品後身體出狀況，早在1月15日就已經收到第一例病例報告，但直到3月22日才公布，中間相隔2個多月。在問題公開之前，小林製藥並沒有與外部董事及時共享資訊，且公司對於消費者提出警示、回收產品上態度消極。

上述作法遭外界批評，小林製藥高層如今引咎辭職，小林一雅23日起卸下會長職務，小林章浩與山根聰的人事變更令將於8月8日生效。小林章浩在辭去社長職務之後，仍擔任董事，負責處理紅麴問題的健康損害賠償。

在3月紅麴風波曝光之後，小林製藥稱疑似與腎病相關的死者人數為5人，但6月轉變方針把腎病以外的病例也納入調查對象之後，需要確認因果關係的疑似死亡個案超過100例，且在醫療機構就醫的人數累計超過2000人。

▼與小林製藥紅麴保健食品有關的求診案例超過2000人。（圖／達志影像／美聯社）