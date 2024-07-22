便當微波「塑化劑狂飆40倍」！醫曝對腎臟驚人危害　教1招避免

▲紙盒便當一經微波加熱，溶出的塑化劑會飆高40倍。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

不知曾幾何時，台灣竟然有著「洗腎王國」的稱號，腎臟科醫師江守山日前就分享一個案例，指稱有一名熱愛騎車環島的醫師，體內塑化劑濃度竟然超高，追溯原因，竟然是他塑膠材質的水壺嘴釀禍。先前國內也有研究指出，紙盒便當只要經過微波加熱，溶出的塑化劑竟然達到1600微克，標高整整40倍之多。為此，江守山醫師也表示，建議民眾盡量少使用一次性用品，尤其是塑膠用品，以減少塑化劑對健康的危害。

腎臟科醫師江守山日前在「健康主播鄭凱云」節目中表示，先前曾經見過一個很愛運動，時常騎單車環島的醫生，但體檢時發現體內某個塑化劑含量卻很高。經過查證後，發現問題出在他的運動水瓶，原來，當醫師一邊騎車一邊飲用水瓶裡的水，就間接吸收了運動水瓶塑膠壺嘴的塑化劑。

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除此之外，江守山也引述研究表示，腎臟長水泡與塑化劑之間有關聯，而腎臟水泡容易引發蛋白尿、血尿，最終加速腎臟的損壞。江守山也提到，過去幫那些腎臟莫名長水泡的病患檢測時，當中都可以驗出塑化劑，其中完全沒有塑化劑的病人大概只有2%。

江守山也提到國外一項研究，內容中顯示在超商用紙杯喝咖啡時，咖啡機送出的咖啡中會含有大約3萬顆塑膠粒子，直言用紙杯喝咖啡，不但不環保，不能省5元，還傷害你的身體。

江守山也指出，陽明大學曾經接受國科會委託，進行便當塑化劑溶出量的研究。結果發現，如果把冷的便當裡的菜做塑化劑分析，大約有40微克的塑化劑，還在人體可以排泄的範圍內，每個人1天建議不要超過1200微克的塑化劑。

但是，如果將便當放到微波爐內微波的話，微波後塑化劑量會增加至40倍，達到1600微克，「一個便當你就爆表」更不要說，你還要喝咖啡吃其他手搖飲等。這個研究所做的便當，是指紙盒便當。

江守山建議，民眾應盡量少使用一次性用品，尤其是塑膠製品，以減少塑化劑對健康的危害。

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