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中山地下街淪摸奶一條街？3對情侶公然揉胸　目擊者：手伸大腿內

網友透露中山捷運站地下街竟目睹多對情侶公然摸奶，毫不避諱在公共場合親熱。（示意圖，Google Maps）

▲網友透露，中山捷運站地下街竟目睹多對情侶公然摸奶，毫不避諱在公共場合親熱。（示意圖，Google Maps）

圖文／鏡週刊

台北捷運中山站商圈近年成為逛街熱門景點，地下街更是一大亮點，平日人潮也是熙熙攘攘。不過最近有網友在社群平台拋問「現在中山地下街成為摸奶一條街嗎？」表示他在晚上9點多行經該地，「沿路看到三對情侶坐在地下街椅子抓奶」，甚至還不是年輕人，貼文引發關注。

該名網友在Threads發文表示，自己18日晚上約9點半，從中山地下街步行前往雙連站，可是沿路卻讓他目瞪口呆，居然有情侶公然坐在地下街「抓奶」，甚至途中他就目睹三對，驚呼：「這合理嗎？而且並非年輕學子ㄟ～～～」

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原PO還描述其中一對情侶誇張舉止，女生親密坐在男友大腿上，男友一手抓奶，一手伸到大腿內側遊走，甚至還可以邊摸邊與旁邊男性友人抬槓，對此，原PO表示這幕誇張景象讓她忍不住多看兩眼。

貼文一出引發網友熱議，部分網友痛斥觀感不佳，「好想拿大聲公取締請勿在此摸奶請勿在此摸奶謝謝」、「在外面還是要有廉恥，對女友也很不尊重」；但是也有人則見怪不怪，「旁邊沒多遠就是林森北了啊」，更有人調侃表示：「完全不認同....多看兩眼夠嗎」、「管很多，關你什麼事啊」。

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