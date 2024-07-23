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男童火鍋店滿場跑！恐龍家長裝沒事　網友1句話遭200人狂砲

網友不滿餐廳內小孩隨意亂跑，提醒家長也無動於衷，氣到直接離開餐廳。（示意圖，photoAC）

▲網友不滿餐廳內小孩隨意亂跑，提醒家長也無動於衷，氣到直接離開餐廳。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

外出就餐最怕碰上蠻橫的家長與調皮的孩子，不僅會干擾他人，孩子也可能因此受傷。近日有網友在高雄某韓式餐廳用餐，目睹一名男童在餐廳內亂跑亂跳，即使提醒家長也無效，氣得他大罵用餐心情都被毀了，其他網友也幫腔認為「不會管教就別帶出門害人」，將這些人視為「沒家教的恐龍家長」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文分享糟糕的用餐經驗，他表示最近前往高雄某間韓式火鍋烤肉店用餐，卻遇到一名頑皮男童在店內到處亂跑，告知家長也無濟於事。他氣憤表示：「不要說我沒愛心，這種影響別人自己爽的心態，真的是很討厭，吃個飯一肚子火，最後點心不吃直接離開」。

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貼文一出獲得不少網友認同，痛批餐廳亂象，「等等撞倒東西再來說：『他只是個孩子。』那你要賠償嗎？小孩受傷，你要自負嗎？」「吃飯的地方真的要管好自己的孩子，不要等到受傷了才來追究責任」、「吃飯的地方，跑來跑去真的很危險」。

然而卻有一名網友看法不同，反質問：「他跑會影響到你？小朋友活力滿滿，別拿來跟老人比」，留言引爆2百多名網友不滿，紛紛加入戰場反嗆，「你這觀點很有趣，在公共場合本來就不能跑來跑去好嗎？尤其在餐飲店」、「撞到了，受傷算誰的？」還有人認為餐廳不適合小孩亂跑，「他可以去國小學校操場跑，還可以放聲尖叫。大家都在跑，沒問題，安全」，也有人譏諷表示：「這種的，燙傷了，才要在那哭爸哭母的，要店家賠償」。更有網友直言就是因為出現小孩橫衝直撞現象，導致部分店家拒絕小孩入內用餐。


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