北市府失能！　柯市府「性侵受害女童」人數暴增

▲本刊取得關鍵重要會議記錄，內容載明，2022年8月北市社會局召開擴大業務會議，就已對幼兒園性侵事件立案，但相關單位後續卻毫無作為。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

北市培諾米達幼兒園性侵案引爆全民怒火，各方追究柯文哲、蔣萬安2任北市府官員失能失職責任，本刊掌握關鍵的通報會議資料顯示，2022年8月柯任內召開擴大業務會議，社會局、教育局早已得知培諾米達幼兒園性侵事件，會議記錄也明載「評估本案成立妨害性自主案件」，但2局處對後續發展卻視若無睹，以沒有拍到影像等理由錯失究責的黃金時間，也導致檢方第一時間因證據不足無法起訴加害人，釀成橫跨2任市長仍無法挽救的幼兒園性侵案悲劇。

北市信義區培諾米達幼兒園性侵案延燒，輿論把矛頭指向台北市政府失職釀禍，市長蔣萬安為此出面道歉，前市長、民眾黨主席柯文哲也表達檢討之意，但各方究責市府的聲浪仍未停止，質疑這起性侵兒童案為何未在第一件個案通報時就被制止，沒想到關鍵原因竟是出在前後2任市長的官員行政失能，以致錯失第一時間將惡狼繩之以法。

▲本刊取得關鍵重要會議記錄，內容載明，2022年8月北市社會局召開擴大業務會議，就已對幼兒園性侵事件立案，但相關單位後續卻毫無作為。

本刊日前再度踢爆培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅，以教保員身分涉性侵、猥褻超過20名女童，並拍攝逾600部私密影片，台北地檢署已針對6名女童受害部分，以加重性交等罪將他起訴，法院將在下個月宣判。隨著檢方第2階段偵查收網及法院審理，全案官僚失能的真相也逐漸明朗。

去年本刊首度揭露本案就已指出，早在2022年即有家長發現子女遭性侵並通報，但惡狼毛畯珅能持續犯案關鍵，就在台北市教育局與社會局明明認定性侵案成立，卻擺爛未持續追究園方及涉案人責任，錯失黃金危機處理時間。

本刊近日取得北市府2022年8月11日的會議記錄，這場由北市時任社會局家防中心主任陳淑娟，以視訊召開的「111年度8月份中心擴大業務會議」，討論的重點之一即是培諾米達幼兒園性侵案，記錄載明「調查顯示受害女童在2022年6月中至7月6日間，遭到行為人（毛畯珅）以手伸入內褲遭性侵得逞。」調查結果還認定「評估本案成立妨害性自主案件」，並由社工陪同報案。

▲本刊取得關鍵重要會議記錄，內容載明，2022年8月北市社會局召開擴大業務會議，就已對幼兒園性侵事件立案，但相關單位後續卻毫無作為。

教育局在當年7月重大或特殊案件檢視的工作報告中，也針對庇護社福機構或學校內性侵害或性騷擾案件進行討論，家防中心性保組在會上的通報內容顯示，此事件為案主遭行為人（毛畯珅）撫摸下體與套弄生殖器之性侵害事件，並拍攝私密照得逞，「評估本案成立妨害性自主案件」。

離譜的是，教育局2022年7月7日接獲幼兒園通知，園方指已至警局報案，並協助家長調閱監視器畫面，以「皆無相關情事」回應，沒想到教育局就這樣把案件擱置未處理，還以「至8月2日止尚未接獲相關單位之請求調查」，並備註「本局知悉存查」，社會局也無視認定該案為性侵案件的立場，未再持續追蹤相關案件，導致悲劇持續發生。

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