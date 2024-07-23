幼兒園狼師毛畯珅縱放！　柯市府會議記錄曝「官僚怠惰」

▲現任台北市長蔣萬安19日出面向外界道歉，承諾會彌補受害的孩童。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北市培諾米達幼兒園性侵案引爆全民怒火，各方追究柯文哲、蔣萬安2任北市府官員失能失職責任，本刊掌握關鍵的通報會議資料顯示，2022年8月柯任內召開擴大業務會議，社會局、教育局早已得知培諾米達幼兒園性侵事件，會議記錄也明載「評估本案成立妨害性自主案件」，但2局處對後續發展卻視若無睹，以沒有拍到影像等理由錯失究責的黃金時間，也導致檢方第一時間因證據不足無法起訴加害人，釀成橫跨2任市長仍無法挽救的幼兒園性侵案悲劇。

本刊近日取得北市府2022年8月11日的會議記錄，這場由北市社會局時任家防中心主任陳淑媚，以視訊召開的「111年度8月份中心擴大業務會議」，討論的重點之一即是培諾米達幼兒園性侵案，記錄載明「調查顯示受害女童在2022年6月中至7月6日間，遭到行為人（毛畯珅）以手伸入內褲遭性侵得逞。」調查結果還認定「評估本案成立妨害性自主案件」，並由社工陪同報案。

▲本刊取得關鍵重要會議記錄，內容載明，2022年8月北市社會局召開擴大業務會議，就已對幼兒園性侵事件立案，但相關單位後續卻毫無作為。

教育局在當年7月重大或特殊案件檢視的工作報告中，也針對庇護社福機構或學校內性侵害或性騷擾案件進行討論，家防中心性保組在會上的通報內容顯示，此事件為案主遭行為人（毛畯珅）撫摸下體與套弄生殖器之性侵害事件，並拍攝私密照得逞，「評估本案成立妨害性自主案件」。

離譜的是，教育局2022年7月7日接獲幼兒園通知，園方指已至警局報案，並協助家長調閱監視器畫面，以「皆無相關情事」回應，沒想到教育局就這樣把案件擱置未處理，還以「至8月2日止尚未接獲相關單位之請求調查」，並備註「本局知悉存查」，社會局也無視認定該案為性侵案件的立場，未再持續追蹤相關案件，導致悲劇持續發生。

▲本刊取得關鍵重要會議記錄，內容載明，2022年8月北市社會局召開擴大業務會議，就已對幼兒園性侵事件立案，但相關單位後續卻毫無作為。

蔣萬安上任市長後，教育局曾在隔年3月22日前往培諾米達幼兒園辦理公安稽查，結果合格，但未針對性侵案件做出相關處置，直到7月22日收到幼兒園提供檢方的不起訴書，以及接獲通報指園長之子毛畯珅被警方以性侵害案件羈押，教育局始知有多名兒童受害，除毛男離職，並致電婦幼隊詢問案情，成立審議小組，但為時已晚。

▲現任台北市長蔣萬安19日出面向外界道歉，承諾會彌補受害的孩童。

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