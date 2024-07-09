新手媽疑餵完奶被夫1分鐘刺死！5小時過程全錄下　死亡時間序曝

▲新北女身中7刀不治！丈夫抱嬰逃往馬槽橋輕生「父子雙亡」。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重43歲劉女9日傍晚被母親發現倒臥住家，身中7刀渾身是血，送醫搶救後不治。42歲廖姓丈夫案發後抱著6個月男嬰開車逃往陽明山馬槽橋下雙亡。案發現場，相關監視器疑似完整錄下所有過程，關鍵時間序也因此曝光，其中死者劉女中午12時餵奶後發出尖叫聲，1分鐘戛然而止，推測當時已遭遇不測。

岳母鄭女下午5時許返家，發現女兒滿是刀傷倒臥浴室，因此緊急報案，女兒送醫後於晚間6時許傷重不治。警方現場勘驗，現場門鎖沒有被破壞，且家中案發現場有被整理過，並在劉女陳屍的浴室發現兇刀，是一把連刀把25公分的主廚刀，已被清洗過。警方研判是熟人所為，警初步勘驗，死者劉女頸部1刀、胸部2刀、腹部4刀。

由於現場因為設有相關監視器，意外錄下所有命案關鍵，時間序如下：

12:03 死者劉女餵奶

12:50 死者劉女尖叫

12:51 死者劉女停止尖叫

13:11小朋友哭泣

13：15 丈夫廖男獨自開車出門

13：24廖男開車返家

13：27廖男帶小孩再度出門

15：00左右到北投馬槽

17:19 媽媽返家尖叫報案

19:52 發現馬槽橋下發現車輛

警方展開追查，42歲廖男今天下午1點27分抱著6個月大男嬰出門，開車往陽明山，開了2個多小時於下午3點多到陽明山馬槽橋。晚間7時許發現廖男時，廖男抱著小孩坐在車內，雙雙死亡且已屍僵，現場廖男疑悶死小孩後，再以束帶自勒脖子自殺。

▲三重區三和街發生命案。（圖／記者戴上容攝）