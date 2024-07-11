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媽媽不在家「冒出陌生阿姨」　裝監視器抓姦！千人驚：反轉好猛

下體,腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲小時候家裡會冒出一位陌生阿姨。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「家中不存在的阿姨！」一名妹子印象小時候，只要媽媽出遠門，家裡就會冒出一位陌生阿姨，餵她喝奶吃餅乾等，媽媽還為此裝監視器抓姦，但根本沒人進出家裡，反質疑原PO卡到陰。這件事埋藏在她內心許久，直到某天偷看爸爸地下室小房間，才終於知道那位阿姨的真實身分，引來網友驚呆「這反轉好猛！」

一名女網友在Dcard透露，她有驚人的記憶力，可以追溯到嬰幼兒時期，約3歲的時候，只要媽媽出遠門，爸爸就會餵奶哄睡，但半夢半醒之間，就會有一位長髮、戴口罩的阿姨出現，「把我抱起來、餵食小餅乾，不然就是在家裡玩電腦。」

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原PO還說，大部分時間她做她的、我玩我的，這位阿姨也不喜歡說話，直到媽媽快返家時，「她就會趕緊跟我說掰掰，有機會再來我家玩。」但說也奇怪，自從原PO讀小一後，阿姨就再也沒出現，「就像是人間蒸發一樣，留下謎團。」

事實上，原PO一直感到納悶，因為阿姨眼神與爸爸十分神似，也曾聽說阿嬤流過一個孩子，「或許這是我姑姑的靈魂吧？至少當時我是這麼想。」原PO也曾跟媽媽說起此事，結果裝監視器抓姦，「根本沒人進出，說我卡到陰，應該是看到不乾淨的東西，帶我收驚、喝符水。」

直到某天，原PO發現了一個驚人秘密，平時不准進入的地下室，是爸爸的小型工作室，結果原PO偷偷闖入查看時，發現牆上掛滿了那位阿姨脫下口罩的照片，「讓我比較詫異的是...原來那是我爸，然後地下室一箱箱女裝，櫃子放滿各種名牌化妝品。」

真相超展開，這埋藏在原PO的疑惑終於解開了，「我一直以為我卡到陰，原來是爸爸有女裝癖。」

該文章引來4000多人關注，「靠北！這反轉一個措手不及，我還以為靈異板，劇情直接一個急轉直下欸，先來個爆米花卡看看有沒有後續」、「恐怕連科幻小說也不敢採用這種設定」、「我以為是你爸在地下室建密道偷情，沒想到是女裝癖」、「心路歷程：哦是小三→不對是姑姑→不對是地基主→難道是謀殺案、囚禁案被害人嗎？蛤爸爸？」「求照片...你有跟你媽講嗎」。

對於故事真假性，不少人也直呼不在意，「根本不care是不是創啊，至少我一開始以為是靈異，結果是他爸有女裝癖，就算是創也是往我沒料想到的方向，有被震驚到」、「這篇我給90分，題材不錯，寫得再曲折一點會更好」、「你適合去當編劇，這轉折笑到停不下來」、「笑死我真的嚇到，100分！你已贏過台灣90%的編劇」。

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