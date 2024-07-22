新北虐童2惡師曾獲「資深表揚」　教育局：撤銷資格並追回獎狀

記者楊惠琪／台北報導

新北市板橋區福音幼兒園3名教保員涉嫌對8名幼童不當體罰，新北市教育局祭出重懲，對3名教保員開罰3萬至60萬元罰鍰，園所負責人也挨罰6萬元並勒令停招。其中2名教保員去年曾獲教保人員「資深獎狀」，新北教育局今表示，已撤銷2名涉案教保員的獎勵資格。

▲新北教育局到福音幼兒園稽查。（圖／新北教育局提供）

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福音幼兒園今年3月間傳出不當管教事件，教保員遭控用腳踩幼兒後背腰部、以棉被悶頭、甩巴掌或大力拉扯導致幼童受傷，其中一名江姓幼保員因幼童尿褲子，竟當眾扒褲羞辱，讓家長憤而提告並向媒體投訴，教育局和檢警分別啟動行政和司法調查。

涉案教保員傳出曾獲頒「資深人員獎狀」，引發外界質疑。新北市教育局今表示，經查有2名教師於112年度，因教保人員年資滿10年獲「資深人員獎狀」，但強調與績優人員表揚非屬同獎項，市府已撤銷2名資深人員的獎勵資格，並將追回獎狀。

針對有民代質疑新北教育局拒絕提供調查報告，教育局今回應，已提供當事幼生家長共4人調閱調查報告，教育局皆依相關規定提供3人複印紙本，1人依申請需求提供現場閱覽。

教育局說明，4月接獲家長陳情後，立即依相關規定將行為人停職，並立刻啟動調查，該案已完成調查，並經教保服務機構不適任人員認定委員會會議決議，也提供當事人家長申請調閱。