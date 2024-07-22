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北市水門明下午4點「只出不進」　蔣萬安爆：中央擬24日早上8點關水門

▲▼北市河濱疏散門 7月23日下午4點啟動「只出不進」疏散門管制措施。（圖／台北市水利處提供）

▲北市河濱疏散門7月23日下午4點啟動「只出不進」疏散門管制措施。（圖／台北市水利處提供）

記者袁茵／台北報導

中颱凱米持續向台灣靠近，台北市長蔣萬安22日上午視察防颱整備作業，下午則到災害應變中心召開整備會議，會中爆料水利署預計24日上午8時要關閉疏散門（水門），因此22日先提前通知市民「只出不進」措施；而水利處也宣布，23日下午4時執行水門「只出不進」管制。

蔣萬安22日下午到台北市災害應變中心召開凱米颱風第一次整備會議，在裁示階段中爆料「剛剛水利處特別提到，水利署這邊談到我們水門關閉，以及相關關閉之後，車輛只出不進相關措施，那中央好像是說預計在24日上午8點要關閉（水門），變成6點就要預作相關準備通知，安排今天會先預為通知，我們就預先告知民眾，相關訊息提早讓民眾知道」。

隨後，台北市水利處也宣布，因凱米颱風逐漸接近且適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時甚高，因此北市將於23日下午4時執行疏散門「只出不進」管制，交通局將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，並於管制執行4小時後將開始拖離堤外停車場滯留車輛。

水利處提及，配合北市新政策執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800 至4800元罰鍰，經拖吊車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

▲▼蔣萬安召開北市凱米颱風第一次整備會議。（圖／台北市政府提供）

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