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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

24、25日有機會放颱風假？　蔣萬安：基北北桃會一起「及早公布」

▲▼蔣萬安召開北市凱米颱風第一次整備會議。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安召開北市凱米颱風第一次整備會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

中颱凱米來勢洶洶，氣象署不排除22日晚上到23日清晨發布海上警報，23日下午發布陸上警報，24、25日影響台灣最劇烈，依路徑來看，中部、北部、宜蘭及馬祖影響最大。面對民眾最在乎的颱風假，台北市長蔣萬安表示，會協同鄰近的基隆、新北、桃園一起做整體考量，及早且統一時間對外公布。

蔣萬安22日下午到災害應變中心（EOC）召開第一次防颱會議，面對此次凱米颱風可能是西北颱，蔣萬安表示，稍早聽取最新颱風路徑，確實可能形成西北颱，倘若如此，對台北市的風勢、雨勢就會非常嚴重，因此剛剛再次要求各局處一定要嚴陣以待，面對今年第一個颱風，且又可能是西北颱，絕對要非常嚴肅面對，審慎以待。

蔣萬安也呼籲市民，一定要即刻開始做好相關防颱準備工作，不管是注意外牆、招牌、路樹和懸掛物，一定要做好穩固，二方面是自主防災，區公所都有準備沙包跟抽水機。

針對外界最關心的颱風假議題，23日晚上有無可能儘早發布？蔣萬安回應，會持續觀測整個颱風路徑，因為隨時可能轉向或有變化，使颱風對台北市整體影響出現不同結果，颱風假有風勢、雨勢標準及相關程序，「我們也會依照過去的經驗，協同鄰近的城市基隆、新北、桃園做整體考量，及早且統一時間對外說明」。

媒體追問，統一時間是否為晚上8點？蔣萬安僅保守地說，會隨時進行觀測，包括今天整備會議結束後，災防辦會持續監測颱風路徑，預計是24日下午、傍晚一直到25日上午對台北市影響最大。

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