多圖／開車小心撞到坦克！　大量CM11戰車、CM23迫砲車夜間出動

▲陸軍機步269旅聯兵3營晚間實施夜間機動，派遣CM33、CM34裝步戰鬥車、CM11戰車及CM23迫砲車等各式輪履車輛，機動前往守備戰術位置就位。。（圖／青年日報）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習22日登場，本次著重24小時不間斷的夜間訓練，而軍方也預告，都會區的「見軍率」會暴增，因此可能會有拋錨或與民車發生事故等狀況。陸軍機步269旅聯兵3營晚間實施夜間機動，派遣CM33、CM34裝步戰鬥車、CM11戰車及CM23迫砲車等各式輪履車輛，機動前往守備戰術位置就位。

本次漢光演習採「全兵力」之外，更講求「時實」的原則，著重24小時不間斷的夜間訓練；但由於夜間訓練的安全疑慮較高，所以軍方也承受相當大的壓力。在此前，軍方也已先向國人預告，可能會有車輛拋錨，或是與民車發生事故的狀況，並進行社會溝通，希望獲得國人諒解，而軍方也不會特別追究因訓練產生的相關事故。

在漢光展開的第一天晚上，陸軍機步269旅聯兵3營晚間實施夜間機動，派遣CM33、CM34裝步戰鬥車、CM11戰車及CM23迫砲車等各式輪履車輛，機動前往守備戰術位置就位。不過，也隨即發生第一起事故，269旅一輛八輪甲車，晚間在執行演習機動時，於新北市八里區龍米路路段與民車發生擦撞。

對此，六軍團表示，此事故無人員受傷，全案現由警方鑑處中，後續依軍車保險作業規定辦理相關事宜。第六軍團強調，將通令所屬部隊，強化官兵演習期間警覺，尤其是夜間道路行駛的安全風險管控，以避免類案發生。

▼雲豹裝甲車在八里撞上民車，小客車右側凹陷毀損 。（圖／記者戴上容翻攝）

