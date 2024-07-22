中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

▲凱米已增強為中度颱風，登陸台北、基隆或宜蘭的機率過半。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風今（22日）下午2時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前凱米位處高海溫、高海水熱焓量垂直風切弱的區域，還會持續增強，登陸台北、基隆或宜蘭的機率過半，至少2天半的猛烈雨勢，非常可觀。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米已增強為中度颱風，深層對流持續爆發、鞏固，環流還在擴張中。目前凱米位處高海溫、高海水熱焓量，垂直風切弱的區域，環境不錯，還會持續增強，只是到了台灣東方海域時，垂直風切稍微強了一點，是否影響颱風結構仍有待觀察。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，登陸台北、基隆或宜蘭的機率過半，暴風圈接觸陸地的時間提早到周三清晨。請大家趕緊做好防颱準備，防範強風之外，更要注意至少2天半的猛烈雨勢，會非常可觀。

中央氣象署不排除今晚到明天清晨發布海上警報，明下午發布陸上警報，氣象署預報員劉宇其說，目前來看周三、周四是颱風影響最劇的時候，全台都可能有強風豪雨出現，對中部、北部、宜蘭及馬祖影響最大，南部和澎湖也有比較明顯的風雨，尤其西半部山區會有豪雨等級以上的雨勢

他表示，颱風中心有機會通過台灣北部近海，是否達到颱風假標準，要等颱風路徑比較明朗、不確定性降低再評估，但對北部、東北部、馬祖及東部影響都是非常大，提醒大家要做好防颱準備。