貪警向線人討16萬檢舉獎金　辯「分紅」判3年8月定讞

▲貪心警察竟索討檢舉費用，遭廉政官逮個正著，最高法院判刑3年8月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

屏東內埔分局前偵查隊副隊長邱奕成，受理賄選情資後向線人索討2成、共16萬元的檢舉獎金，結果遭廉政人員當場人贓俱獲。邱男被逮後，辯稱只是要分紅，並無貪污對價關係。最高法院審理後，仍認定邱男犯下「不違背職務收賄罪」，判刑3年8月定讞。

判決指出，邱男於2017年10月到2020年8月間擔任局內埔分局偵查隊副隊長，之後調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊隊長。而本案發生在他升官前的2019年間，原來2018年11月間，當時為縣市長議員9合1選舉、他還擔任內埔分局偵查隊副隊長期間，接獲某縣議員候選人的賄選情資。

他與線民談妥後，由線民對候選人錄音，最後將錄音檔內容交給屏東地檢署偵辦，屏檢於隔年5月間，對該名候選人提起公訴，並依法核發檢舉獎金100萬元。邱男收到地檢署簡訊後，聯繫線民，當時他已經調任到屏東縣警局擔任隊長，他就開著偵防車，帶著線民到地檢署請領檢舉獎金的支票，扣除稅金後，線民實際可以領取80萬元。

邱男再開車帶著線民到銀行兌換支票後，領出80萬元現金後，邱男在車上將牛皮紙袋交給線民，拿取約定的2成獎金共計16萬元。邱男再開著偵防車將線民載回家裡，之後開車返回縣警局。

邱男以為過程神不知鬼不覺，殊不知早就被廉政官盯上，一路拍照、錄影。等邱男在縣警局停好車時，廉政官一擁而上，邱男將裝有現金的牛皮紙袋放入褲袋中，拔腿就跑；廉政官與現場協助的屏東縣警局人員立即進行圍捕。當時警局人員還以為抓逃犯，沒想到竟然抓到長官。

邱男被帶進警局後，直接從褲袋中拿出16萬元的牛皮紙袋，辯稱這是分紅，因為線民只有錄音而已，所以雙方間沒有貪污對價關係。檢方不採信，依照《貪污治罪條例》「不違背職務收賄罪」提起公訴。

一二審均認定邱男有罪，判刑4年；更一審改判刑3年8月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞，邱男將入獄服刑。