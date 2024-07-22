　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貪警向線人討16萬檢舉獎金　辯「分紅」判3年8月定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲貪心警察竟索討檢舉費用，遭廉政官逮個正著，最高法院判刑3年8月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

屏東內埔分局前偵查隊副隊長邱奕成，受理賄選情資後向線人索討2成、共16萬元的檢舉獎金，結果遭廉政人員當場人贓俱獲。邱男被逮後，辯稱只是要分紅，並無貪污對價關係。最高法院審理後，仍認定邱男犯下「不違背職務收賄罪」，判刑3年8月定讞。

判決指出，邱男於2017年10月到2020年8月間擔任局內埔分局偵查隊副隊長，之後調任屏東縣政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊隊長。而本案發生在他升官前的2019年間，原來2018年11月間，當時為縣市長議員9合1選舉、他還擔任內埔分局偵查隊副隊長期間，接獲某縣議員候選人的賄選情資。

他與線民談妥後，由線民對候選人錄音，最後將錄音檔內容交給屏東地檢署偵辦，屏檢於隔年5月間，對該名候選人提起公訴，並依法核發檢舉獎金100萬元。邱男收到地檢署簡訊後，聯繫線民，當時他已經調任到屏東縣警局擔任隊長，他就開著偵防車，帶著線民到地檢署請領檢舉獎金的支票，扣除稅金後，線民實際可以領取80萬元。

邱男再開車帶著線民到銀行兌換支票後，領出80萬元現金後，邱男在車上將牛皮紙袋交給線民，拿取約定的2成獎金共計16萬元。邱男再開著偵防車將線民載回家裡，之後開車返回縣警局。

邱男以為過程神不知鬼不覺，殊不知早就被廉政官盯上，一路拍照、錄影。等邱男在縣警局停好車時，廉政官一擁而上，邱男將裝有現金的牛皮紙袋放入褲袋中，拔腿就跑；廉政官與現場協助的屏東縣警局人員立即進行圍捕。當時警局人員還以為抓逃犯，沒想到竟然抓到長官。

邱男被帶進警局後，直接從褲袋中拿出16萬元的牛皮紙袋，辯稱這是分紅，因為線民只有錄音而已，所以雙方間沒有貪污對價關係。檢方不採信，依照《貪污治罪條例》「不違背職務收賄罪」提起公訴。

一二審均認定邱男有罪，判刑4年；更一審改判刑3年8月、褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞，邱男將入獄服刑。

ET快訊
股匯雙殺！台股盤中重挫700點　台幣刷8年新低
凱米颱風逐漸壯大　鄭明典曬圖：有很好的增強空間
凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命　大台北泡水3
LIVE／凱米恐登陸！颱風假5大QA　紀卜心手搖飲炎上網轟知
快訊／桃機旅客稱「行李裝手榴彈」！航警到場逮人
北市周三、四放颱風假？　蔣萬安回應了
影片曝！8旬婦違規過馬路遭撞死　騎士未和解慘了
「史上最頂明星賽」手寫記錄！　網敲碗周邊：做成被單每晚都蓋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗離奇死亡車禍！退警撞上遭輾斃浪浪自摔　頭胸重創不治

點漢堡「竟夾標籤紙」！他吃到一半傻眼　南投麥當勞致歉曝原因

新北幼兒園虐8童！「扒褲羞辱、倒吊撞頭」劣行曝光　3惡師2罪移送

快訊／桃機旅客爆料「行李裝手榴彈」！航警到場逮人傻眼了

快訊／國1南向368km「轎車火燒車」　車頭狂竄烈火畫面曝光

榮星花園爆衝突！老婦誤認辣妹是女兒　怒斥「裙太短」扯髮教訓

砂石車闖紅燈！26歲騎士猛撞「左腳恐截肢」　女友淚求關鍵畫面

影片曝！8旬婦違規過馬路遭機車撞飛不治　騎士卸責未和解慘了

北市內湖警巡邏！1男疑高溫中暑…渾身癱軟倒地意識不清

快訊／台中女社區5樓墜落！送醫搶救中

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

苗栗離奇死亡車禍！退警撞上遭輾斃浪浪自摔　頭胸重創不治

點漢堡「竟夾標籤紙」！他吃到一半傻眼　南投麥當勞致歉曝原因

新北幼兒園虐8童！「扒褲羞辱、倒吊撞頭」劣行曝光　3惡師2罪移送

快訊／桃機旅客爆料「行李裝手榴彈」！航警到場逮人傻眼了

快訊／國1南向368km「轎車火燒車」　車頭狂竄烈火畫面曝光

榮星花園爆衝突！老婦誤認辣妹是女兒　怒斥「裙太短」扯髮教訓

砂石車闖紅燈！26歲騎士猛撞「左腳恐截肢」　女友淚求關鍵畫面

影片曝！8旬婦違規過馬路遭機車撞飛不治　騎士卸責未和解慘了

北市內湖警巡邏！1男疑高溫中暑…渾身癱軟倒地意識不清

快訊／台中女社區5樓墜落！送醫搶救中

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

股匯雙殺！指數盤中重挫700點　台幣貶1.42角刷8年新低

拜登退選留9600萬美元競選資金　賀錦麗未來有望接管

苗栗離奇死亡車禍！退警撞上遭輾斃浪浪自摔　頭胸重創不治

防狼師案再發生　蔣萬安曝3精進作法：接獲性平通報「即刻停職」

影／漢光啟動！海軍62部隊緊急出港　磐石軍艦戰力保存抵戰術位置

點漢堡「竟夾標籤紙」！他吃到一半傻眼　南投麥當勞致歉曝原因

凱米颱風逐漸壯大　鄭明典曬圖：有很好的增強空間

新北幼兒園虐8童！「扒褲羞辱、倒吊撞頭」劣行曝光　3惡師2罪移送

凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命　大台北泡水3天

社會熱門新聞

好心收留成私密片女主角！2妹子洗澡被看光

醫師竟是偷拍狼！　醫院、捷運、賣場全下手

台中Lalaport驚爆偷拍　3正義哥壓制抓人

台東某溫泉飯店傳意外！男送醫不治

台中死亡車禍！26歲騎士撞半拖車倒地亡

真理褲妹、絲襪女全入鏡　色醫偷拍手法曝

嫩妹慘遭搭訕男性侵！內衣褲驗出DNA

即／桃機旅客爆料「行李裝手榴彈」！航警到場逮人

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

「腦筋空白」刀殺母姐　中和20歲男稱沒印象

醫師雲端藏大量偷拍片　竟因「壞習慣」全曝光

釣竿vs步槍！台南男垂釣遇阿兵哥包圍

2山友登八仙山受困　救難人員連夜搜救

8旬婦違規過馬路遭撞亡　騎士卸責未和解被訴

更多熱門

相關新聞

高虹安貪污案7/24宣判　若放颱風假順延一天

高虹安貪污案7/24宣判　若放颱風假順延一天

台北地院審理新竹市長高虹安於立委任內所涉犯貪污案，表定本周三（24日）上午11點宣判，但凱米颱風步步進逼北台灣攪局，預估颱風中心本周三、周四最接近北台灣。北院今（22日）表示，若宣判當天因北市府宣布轄內停班停課而放颱風假，依往例會自動順延到第1個上班日同時段再宣判，但實際作法仍由承審合議庭決定。

爆鄭文燦性招待　林國春挨告喊：借提當面對質

爆鄭文燦性招待　林國春挨告喊：借提當面對質

孟加拉示威　最高法院廢除大部分公職配額制

孟加拉示威　最高法院廢除大部分公職配額制

台中男想不開　「警界肌肉猛男」及時救命

台中男想不開　「警界肌肉猛男」及時救命

獨／警消破門搶救「意圖輕生女」結局翻轉　

獨／警消破門搶救「意圖輕生女」結局翻轉　

關鍵字：

法律人權警察檢舉內埔索賄貪警最高法院貪污

讀者迴響

熱門新聞

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

行動電源充電有禁區！台電：有3件事別做

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面