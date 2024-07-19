廣汽TOYOTA將不再降價！　多家車企陸續退出「中國價格戰」

▲廣汽豐田第九代凱美瑞。（圖／翻攝自微博／廣汽豐田）

記者廖翊慈／綜合報導

廣汽豐田（GTMC）經銷商近日表示，將在中國市場退出價格戰。廣汽豐田經銷商稱，他們沒有漲價，但從7月開始，降價幅度不會進一步擴大，「汽車售價會穩住，不過各個區域每家店、不同車型的情況不一樣。」

據《金融界》報導，目前，廣汽豐田7月的促銷活動仍在進行中，2L汽油版第9代凱美瑞13.98萬元起（人民幣，下同），廠商指導價17.98萬元起；鋒蘭達汽油版9.58萬元起，廠商指導價12.58萬元起。經銷商表示，「7月後這兩個官方促銷活動就沒有了。」

▲廣汽豐田經銷商指出，銷售承壓，讓凱美瑞不斷降價。（圖／翻攝自微博／廣汽豐田）

北京一家廣汽豐田4S店的銷售人員7月初表示，「現在只需要12萬多就可以開走一輛凱美瑞（Camry）。」

經銷商指出，銷售承壓，是凱美瑞不斷降價的主要原因，「在第九代凱美瑞發布之前，這款車型的月銷量還未跌至一萬輛以下，去年10月至今年1月，凱美瑞在中國的月銷量分別為21514、19783、22688、16352輛。」

公開資料顯示，廣汽豐田汽車有限公司（Guangzhou Toyota Motor Co，簡稱廣汽豐田，GTMC），成立於2004年9月，是一家由日本豐田汽車公司和廣州汽車集團股份有限公司各出資50%組建的汽車製造公司，地址位於廣州市南沙區黃閣汽車城。

報導指出，繼BBA（寶馬、賓士、奧迪）全面退出「價格戰」後，福斯、豐田、本田、Volvo等多個品牌都決定調整終端政策，降低優惠力度，或不再進一步降價。