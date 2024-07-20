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大陸 大陸焦點 特派現場

加外長7年來首訪中　王毅晤趙美蘭：台灣問題不容外部干涉

▲▼大陸外交部長王毅在京同加拿大外交部長趙美蘭。（圖／翻攝自中國外交部官網）

▲大陸外交部長王毅在京同加拿大外交部長趙美蘭。（圖／翻攝自中國外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸外交部網站公布，7月19日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在京同加拿大外交部長趙美蘭舉行會談。王毅表示，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思。他強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉。

趙美蘭是近7年來首位訪問中國大陸的加拿大外長。加拿大在2018年逮捕華為創辦人任正非長女、時任華為財務長孟晚舟，雙方關係陷入谷底。趙美蘭2021年自擔任加拿大外長以來尚未訪中，但今年2月她和王毅曾在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊會面。

中方報導引述趙美蘭的話表示，加中人民友好歷史悠久，白求恩大夫的故事在加拿大同樣家喻戶曉。加方願積極、務實地改善和發展對華關係，維持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展。加方將繼續恪守一個中國政策。

報導稱，王毅說，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思。中加之間不存在根本利害衝突，兩國人民有著悠久的友好交往。中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前面。作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，雙方有著廣泛共同利益和互補優勢，維護好、發展好雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

他稱，中方重視加方多次表示願本著積極、務實、建設性的態度對待和推進雙邊關係。雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作，拿出對歷史和人民，對現在和未來負責任的擔當，推動兩國關係改善，沿著健康穩定軌道向前發展。

王毅表示，明年是中加建立戰略夥伴關係20周年。雙方應回歸初心，思考過往，把握正確方向，從歷史中吸取經驗教訓，切實恪守建交承諾，為兩國關係恢復正常注入動能。

他還強調，中國共產黨二十屆三中全會剛勝利閉幕，中國將聚焦進一步全面深化改革，推動中國式現代化，堅持走和平發展道路。中國建構高水準社會主義市場經濟體制，將為包括加拿大在內的世界各國帶來新的發展機會。雙方要持續發揮經貿合作的重要引擎作用，並探討進行各領域對話合作。

王毅說，今年是和平共處五項原則發表70週年，不干涉內政是其中的重要內容，也是中國一以貫之的外交政策與實踐。加方應採取實際行動，便利兩國人員往來，改善兩國民意基礎。台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉。

報導，雙方也就烏克蘭危機、巴以局勢等共同關心的國際和區域問題交換了看法。

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