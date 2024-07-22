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凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

記者陳俊宏／台北報導

凱米颱風進逼，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，影響最大的時間是周三下半天一直到周四上半天，預估7級風暴風圈將涵蓋嘉義以北、台東以北，10級風暴風圈也將經過大台北、桃園、宜蘭等地。

吳聖宇表示，經過一個晚上調整，今天清晨凱米颱風的結構有比較明顯好轉現象，未來配合較佳的海溫條件，加上沒有太明顯的不利大氣因素干擾，強度將會逐漸開始有比較大幅度增強的機會，未來接近台灣時至少是中度颱風等級，暴風圈範圍也將擴大，預期將會逐漸轉變成是一個具有相當強度，且範圍較為寬廣的颱風。

吳聖宇指出，預報路徑也有更往台灣修正的趨勢，預估今天、周二將先往偏北方向接近台灣以東；周三在台灣以東轉往西北到西北西方向移動，趨向台灣東北部近海；然後可能在周三晚間到周四上午之間，颱風中心將近距離掠過東北角、北海岸近岸處；周四下午之後逐漸往大陸浙江沿岸靠近，而開始遠離。

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▼凱米颱風進逼。（圖／翻攝向日葵8號即時網頁）

（圖／翻攝向日葵8號即時網頁）

吳聖宇說，預估7級風暴風圈將涵蓋嘉義以北、台東以北地區，10級風暴風圈也將經過大台北、桃園、宜蘭等地，影響的範圍可說是相當大。

吳聖宇分析，最快今晚起，凱米颱風的外圍環流就會逐漸影響北部、東半部，帶來局部短暫陣雨機會；周二白天起颱風外圍環流的影響會變得比較明顯，北部、東半部持續有陣雨或短暫陣雨，中南部仍以午後雷雨為主，南部地區可能有局部大雷雨發生機會。

吳聖宇提到，周二晚起，北部、東北部一帶的雨勢將逐漸加強，同時各地沿海的風力也將漸趨明顯；因颱風靠近的關係，預期台灣各地的海上、陸上颱風警報將在周二陸續發布。

吳聖宇表示，周三隨著凱米颱風往東北部近海靠近，北部、東半部的風雨將持續加大，尤其下午起颱風暴風圈開始陸續進入東部、東北部及北部陸地，風雨的感受又會更強；中南部地區受其外圍環流影響，自周三下午起，也將陸續有陣雨跟陣風的情況出現。

（圖／氣象署）

▲▼最新颱風路徑預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳聖宇指出，周三晚間颱風中心會逼近北部、東北部近岸，風雨將逐漸來到最強，中南部也將逐漸轉為西風到西南風環境，同樣會有較明顯的風雨現象；花東地區到此時反而會逐漸進入背風面，雨勢相對較小，但要留意是否會有焚風發生的機會。

吳聖宇提醒，周四中午之前，凱米颱風仍在通過北部近海，中北部、東北部一帶風雨仍大，南部因為西南風引入，也會有較強的風雨；中午過後隨著颱風中心開始往大陸沿岸靠近，逐漸遠離，同時風向轉西南到偏南風，北部、東北部的風雨將逐漸減緩下來，中南部仍有較明顯的風跟雨現象，要等到晚間颱風中心更接近大陸沿岸後，西南風強度減弱，中南部的風雨也將跟著趨於緩和。

吳聖宇說，周四這一天花東地區大致都在背風面，要持續留意焚風發生的機會，隨著颱風遠離，預估颱風警報也將會陸續解除。

吳聖宇分析，周五凱米就已經登陸大陸浙江，離開台灣附近，這個颱風過後並沒有明顯的西南氣流，但是周五這一天偏南風水氣仍較多，中部、南部持續有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部較大雨勢；北部、東半部則是雲量偏多，偶有短暫陣雨的天氣。

吳聖宇表示，依照目前最新預報資料，凱米颱風將對台灣有較明顯的影響，包括西半部、東北部的風跟雨都會比較顯著，影響最大的時間是周三下半天一直到周四上半天，提醒大家要趁早做好防颱準備，因應今年第一個即將來襲的颱風。

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