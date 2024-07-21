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凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

▲▼凱米颱風降雨趨勢及路徑預測。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲凱米颱風明天有機會增強為中颱甚至達到強颱等級，最快明天深夜發布海上警報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

輕度颱風「凱米」持續向台灣靠近，中央氣象署預估明天有機會增強為中颱，甚至強烈颱風等級，最快明天深夜發布海上警報，周三、周四暴風圈最接近台灣，不排除發布陸上警報，各地都有降雨機會，中部以北及宜蘭可能有局部大雨或豪雨發生。

氣象署預報員張竣堯說，凱米颱風以西北轉北北西方向前進，明天有機會增強為中度颱風，發布海警時間落在明天深夜至周二上午，目前預報凱米達到中颱上限，移動過程中逐漸增強，未來強度發展在中颱以上甚至強颱的等級。

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他表示，周三、周四是颱風最接近時候，此時暴風圈也比較接近台灣，因此不排除發布陸上警報，未來移動在接近宮古島有轉向的傾向，轉向角度將影響台灣風雨強度及發布陸警的時機點，氣象署持續觀察，周二到周三比較明朗。

▲▼凱米颱風降雨趨勢及路徑預測。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲今、明天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，明天上午多雲時晴、高溫炎熱，各地高溫33至36度，桃竹苗及中南部有機會來到37度。降雨方面，中部以北清晨到上午有零星降雨，中南部及北部山區午後有局部短暫雷陣雨，下半天受到颱風外圍環流影響，基隆北海岸及東半部轉為短暫陣雨，雨勢越晚越明顯。

張竣堯說，周二至周五受颱風及其外圍環流影響，北部、宜蘭及花蓮有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有短暫雷陣雨。周三至周四將是影響最明顯時候，各地都有降雨機會，其中西半部、中北部地區會有雷雨，周二晚上到周四，中部以北、宜蘭及各地山區雨勢比較明顯，有局部大雨或豪雨發生。

▲▼凱米颱風降雨趨勢及路徑預測。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲受到凱米颱風及其外圍環流影響，周三、周四各地降雨明顯。（圖／氣象署提供）

他說，周五仍受到凱米颱風及其外圍環流影響，環境轉吹西南風，東南部有明顯短暫陣雨或雷雨，其他地區為短暫陣雨。周六、下周日受到西南風影響，中南部地區局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

受到颱風影響，張竣堯提醒，今晚開始基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島及恆春半島，會有長浪發生，周二北部沿海及馬祖也容易有長浪，海上作業要多注意。 今起到周三適逢年度大潮，沿海低窪地區慎防海水倒灌及局部淹水現象。

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