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凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」 專家：周四風雨最明顯

▲▼「凱米」整體雲系向西調整，路徑也將西修，侵台機率高。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲「凱米」整體雲系向西調整，路徑也將西修，侵台機率高。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書

記者蔡亞樺／台北報導

今年第3號颱風「凱米」昨（20日）生成，天氣風險公司指出，凱米通過台灣東方海面後，將有向西偏折的現象，颱風中心掠過台灣東北方近海，不排除直接登陸的可能，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇說，從預報來看，凱米颱風影響台灣的機會很高，提醒大家提早做好防颱的準備工作。

天氣風險公司今在臉書指出，過去24小時，凱米颱風核心的對流雲簇由東向西調整，可能會為颱風路徑增添變數，雖然預報都還在變化當中。據中央氣象署最新預測資料，凱米在通過台灣東方海面後，將有向西偏折的現象，颱風中心掠過台灣東北方近海。

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天氣風險公司表示，多個數值、AI預測模型都支持「凱米」在通過台灣東方海面後，將有向西偏折的現象，颱風中心將掠過台灣東北方近海。預報都還在變化當中，但凱米颱風勢必為台灣天氣帶來影響，只是程度上的差異。也要請各位朋友們做好必要的防颱準備，並隨時注意颱風動態。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來2到3天內凱米颱風將會受太平洋高壓引導，先以西北轉北的方向移動靠近台灣以東海域，周三白天到台灣以東海域時，因為高壓有略為增強趨勢，凱米颱風移動方向可能轉向西北移動。

他指出，周三晚間到周四白天之間颱風中心將會通過台灣東北部、北部海面，然後繼續往大陸沿海移動，暴風圈有機會掃過台中以北、花蓮以北陸地，深夜過後才有機會逐漸脫離，周五颱風就會靠近或登陸大陸浙江沿海，逐漸遠離台灣附近區域。

吳聖宇說，周四颱風暴風圈將掃過中部以北到東北部陸地，白天風雨最為明顯，颱風中心越接近陸地，雨勢會越大，尤其台中以北山區多加注意，中部以南地區當風向漸轉為西到西南風時，風雨也會增強，山區同樣有較大累積雨量發生的機會，花東降雨預估仍會較少，但要留意是否出現焚風的現象。

他表示，最快周四深夜過後，暴風圈逐漸脫離，風雨才有機會減小。整個預報來看，凱米颱風影響台灣的機會很高，是否影響更大就要看未來1、2天預報路徑是否更靠近台灣，提醒大家要提早做好防颱的準備工作，避免可能的災害發生。

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