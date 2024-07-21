凱米颱風各國預測路徑曝　賈新興：有機會發布海陸警報

▲ 最新各國官方預報。（圖／取自國家災害防救科技中心）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第3號颱風「凱米」昨（20日）下午生成，強度持續增強，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書指出，各國官方預報路徑及歐洲系集一致往宮古島以西的方向修正，以目前路徑來看，海警和陸警確實有機會。

賈新興表示，根據今早8時中央氣象署路徑潛勢圖、歐洲系集、各國模式及各國官方等資料顯示，凱米颱風預報路徑潛勢範圍有縮小，各國官方預報路徑及歐洲系集也一致往宮古島以西的方向修正，歐洲模式仍以宮古島略偏東方向前進。

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他表示，以目前路徑來看，海警和陸警確實有機會。凱米颱風前方的海溫偏暖，至少可以發展至中度颱風。明天預報資料很重要，路徑會逐漸明朗，呼籲民眾先做好防颱準備工作，明天東半部及恆春半島沿海要留意長浪發生。

▲凱米颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，凱米颱風今早8時中心距離鵝鑾鼻東南方約800公里的海面上，導引氣流稍弱，移速稍慢，朝西北轉北北西的方向進行，預計周三、周四中心最接近台灣，屆時風雨將會明顯增強。

氣象署表示，風雨強度將視其路徑偏轉角度、暴風半徑及強度發展而定，仍具有預報不確定性，正密切注意中。另一個位於南海的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，未來朝向海南島方向前進，對台灣沒有直接影響。