媳婦生2孩「卻讓公婆出錢幫養」　2原因不肯搬走！婆婆：這樣對嗎

▲要不是因為孫子年紀還小，不然原PO其實很想把兒子、媳婦趕出去。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「其實婆婆也不想你住她家、跟你相處。」一名當婆婆的女網友發文表示，媳婦因為說喜歡小孩，所以已經生了兩個，甚至還想生第三個，而讓她無法接受的是，媳婦住婆家、吃婆家，甚至還要他們幫忙付學費，這樣對嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她的媳婦喜愛小孩，但不喜歡工作，所以雖然已經生了兩個孩子，卻還想再生第三個，「因為她想一直當個家庭主婦，在家帶孩子」。

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原PO之前曾叫兒子、媳婦搬出去，但媳婦卻說一家人住在一起有人照應，而且他們還要存錢買房，因此不願搬。只是她仍覺得這樣很不合理，「吃婆家裡、住家裡、還想叫我們兩個老的幫出學費？他們要存錢買房，買他們的房，叫我們出錢養她的小孩，這樣對嗎？」

原PO為了暗示媳婦不要再生小孩，還曾叫對方去外面購買食材、分擔家事，「才會知道生活不容易，有多少能力做多少事」。但媳婦卻說自己有孩子抽不開身，而且大家都是一家人，長輩幫忙晚輩不是應該的嗎？

「不是能生的出小孩就配當父母，你要為自己的婚姻負責啊！」原PO表示，如果不是因為孫子還小，她早就把兒子、媳婦趕出去了。她也直抱怨，「吃住用婆家覺得婆婆難相處，其實婆婆也不想你住她家、跟你相處」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「長輩沒有義務幫忙晚輩，有幫忙是情分，沒有理所當然」、「你有理」、「把兒子趕出去吧！省事」、「喜歡小孩可以去當月嫂或是幼兒園老師，一樣都是顧小孩、教小孩，還可以賺錢不是更好」、「兩個人都軟爛還結婚，真的蠻配的」、「站在孩子的角度，沒錢真的不要再生了，已經兩個了」、「叫你兒子結紮」。