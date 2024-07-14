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懷女寶寶！她才剛生完「婆婆馬上要視訊」　原因三條線

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婆婆重男輕女，一直期待抱孫子。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人仍「重男輕女」，覺得就是要生兒子、抱孫子。近日就有女網友發文透露，她在懷孕期間，就得知自己懷的是女生，怎料婆婆卻脫口一句話，讓她頓時傻眼。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她的婆婆「重男輕女」，很期待抱孫子。不過，她在懷孕期間就得知自己懷的是女生，所以丈夫也告訴婆婆，他們即將迎接的是一位小女孩。

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雖然已經知道肚子裡的是女生，但婆婆仍抱有一絲希望，在原PO快要生產的時候，就告訴夫妻倆「聽人家說提早出來會變男的」。之後順利把小孩生出來後，婆婆更馬上要求視訊，「說要看到底是生男還生女的！」讓原PO臉上三條線。

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「原來是沒讀書的部分」、「提早生出來會變性？這是哪裡聽來的」、「她是覺得自己有魔法是嗎？小孩是男是女都很可愛的」、「提早出來，會變男的？那全世界的早產兒不就都是男寶寶」、「拍她的兒子給她看」、「有懷孕就真的要開心了，為什麼要看男生女生」。

還有網友直呼，「你老公沒有重男輕女就好，可以都不要理她啊！重點還是你老公的態度。」原PO則回應，老公是站在她那邊的，「當下視訊聽到婆婆這樣說，我老公直接罵他媽」。

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