老公貸100萬「讓弟弟娶老婆」　3個月後慘了...她傻眼：誰為難誰

▲老公替弟弟貸了100萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「誰為難誰啊？100萬叫你媽還啊！」一名女網友發文表示，小叔要結婚時，因為沒錢，所以就向她老公借了100萬元，而老公也真的用自己的名字貸款100萬，如今小叔雙手一攤，說自己無法還錢，就讓她很傻眼，「我就沒看過像你弟那麼X的人！」

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文直呼，「沒錢結婚就不要結婚，憑什麼用你的名字貸款100萬？給他娶老婆？」小叔因為薪水不高，無法貸這麼多錢，所以才找她老公幫忙，但她認為，如果沒錢，應該是登記就好了，結果對方「還要聘金50萬？買金飾？辦婚宴？拍婚紗照？出國度蜜月？」

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小叔本來說好婚後就會還這筆錢，然而才結婚不到3個月，就因老婆跟媽媽處不好，決定買房子，並以「房貸壓力很重」為由，說自己實在沒辦法還100萬元。原PO接著說，「你媽（原PO婆婆）也勸你（老公），不要『為難』你弟，誰為難誰啊？100萬叫你媽還啊！」她也無奈，當初老公貸款時，沒有找她商量，現在還不出來，才向她求救。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「快離婚，這種老公只要你一起苦，讓他自己繳，或是要他跟他家斷絕關係」、「傻哥哥、壞弟弟」、「沒本事又愛出風頭的男人」、「離婚是唯一出口」、「這還不跑？你很有勇氣」、「現實生活確實有這種事發生！反正就是裝可憐找盡理由的不還錢！然而真正苦的人是大哥一家人」。