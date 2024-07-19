超兇正妹1天開3次房「遇到大魔王」　櫃台：慘叫半小時

▲妹子慘叫了半小時。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這次是遇到厲害人物了！」一名旅館櫃檯透露，常看到一位正妹來休息，最高紀錄一天能開3次房，而男伴都其貌不揚，某次她帶了一位30多歲男子，「她在房間的叫床聲可說是響徹雲霄」，淒慘叫聲持續半小時左右，退房時走路還怪怪的，原PO只能在內心心疼喊話「回去好好休息！」

一名女網友在Dcard表示，在旅館櫃檯做了一陣子，她常看到一位20多歲正妹來休息，但跟隨的男伴每次都不一樣，且最高紀錄一天能開2至3次房間，儘管正妹會刻意換衣服，但仍躲不過原PO的眼力，尤其豐滿雙胸最為顯眼，「她實在太好認了，即使第二次進來戴著口罩也認得出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步觀察，被帶來的這些男伴不外乎是老的、胖的與禿頭，這與年輕貌美的她形成了鮮明的對比，偶爾也有30多歲男子出現，但讓原PO搖頭形容「像是鮮花插在牛糞上！」

而最近正妹又現身了，一旁是30多歲男子，驚人體力讓坐在櫃檯的原PO也感受得到，「她在房間的叫床聲可說是響徹雲霄，之前沒聽過她叫得這麼淒慘的情況，持續了應該有半小時或以上。」

到了退房時，原PO說，正妹以往會往櫃台看一下，而這次是快步走出門口，「走路有點怪怪的感覺，看得出來她這次是遇到厲害人物了！」原PO只能用眼神目送，並默默在內心喊話好好休息，「很敬佩做這個行業的，要服務千奇百怪的客人，感覺得出來她是不錯的女生，也很有禮貌，希望她未來可以好好的生活，找到自己的歸屬。」

底下網友熱議，「只能說那女生也是不容易，為了生活賺這種錢，心臟要很強大」、「好心疼這個女孩子」、「慘了這次，做這單要休三天」、「賺錢不容易阿」、「鮮花插在牛糞上，好可惜」；也有同行路過分享，「我也是坐櫃檯，時常看到一個女生來住宿，但瘋狂一堆訪客，估計是自己也在接客～房費都是那些男的幫忙出的，遇到的男人都是老老的啊，怪怪的啊...辛苦了。