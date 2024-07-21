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一顆只做成2片果乾！台灣百大伴手禮公布　「黃金愛文芒果乾」獲優質獎

▲不只是糕餅！台灣百大伴手禮頒獎，「黃金愛文芒果乾」突圍…賣到國外去。（圖／記者游瓊華攝）

▲不只是糕餅！台灣百大伴手禮頒獎，「黃金愛文芒果乾」突圍而出獲得優質獎，商品還賣到國外去。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

談到台灣伴手禮，許多人第一念頭想到鳳梨酥、蛋黃酥等糕餅，但這次2024台灣百大糕餅伴手禮，來自南台灣的「黃金愛文芒果乾」從眾多家烘焙糕餅品牌中突圍而出，首次參加就拿下「優質獎」，令人驚艷。品牌執行長王多利也透露，目前研製的台灣蔬果乾品項達168種，當中最受歡迎就是芒果乾，常常一上市就缺貨；且不只內銷，也外銷到國外，努力透過果乾，讓世界知道台灣蔬果的美好。

多利多創辦人兼總執行長王多利從夜市沙茶豆干起家，商業規模擴大後，專攻各式天然果乾、零食、點心、伴手禮、特色美食等，招牌產品就是黃金愛文芒果乾與沙茶豆干。但王多利坦言，生意在疫情期間受到衝擊，為了生存，團隊賣起生鮮蔬果，反而接觸到更多小農，與農民建立了緊密相契的合作關係，也撐過危機，更讓他們能確保每一片果乾都來自富饒的產地。

談到這次獲獎產品，王多利眼睛發亮，她自豪是「地表最強黃金愛文芒果乾」，選自台南玉井現採愛文芒果、台灣果農栽種、新鮮直送，天然無色素、無香精、無防腐劑，且低溫烘焙72小時，一顆芒果僅切厚實兩片，13公斤新鮮芒果，只能烘出1公斤的芒果乾。

王多利也謙虛地說，與其說打敗參賽的各家傳統糕點，不如說顛覆潮流，重新開啟天然果乾的傳統思維及定義。這次中秋節，多利多也推出「精品皇家禮盒」，用象徵大地的咖啡色與市場上競品做出區隔。

中華民國糕餅公會全國聯合會理事長周子良說，這項活動吸引很多年輕人投入烘焙幸福產業，更展現創意創新，還有業者使用台灣水果和農特產當內餡，風味超群，讓人驚喜，也符合ESG永續精神，藉由評鑑競賽，相互學習與交流，提升糕餅與伴手禮產業的發展。

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