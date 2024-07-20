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凱米會更強！達中颱上限　下周三最關鍵「高壓決定西折角度」　

▲▼凱米颱風路徑預測。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲凱米颱風路徑預測。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

「凱米」輕颱今(20日)下午生成，將朝台灣附近前進，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下周三(24日)凱米抵達日本石垣島海域，碰到高氣壓邊緣後開始轉向西北，下周四通過台灣北部海域，高壓勢力強弱是關鍵，將決定颱風西折的幅度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年第3號颱風「凱米」已於今天下午正式生成，目前位於菲律賓東方海面上，環流廣泛持續整合中。

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針對凱米路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，根據資料研判，北方槽線東移使太平洋高氣壓將稍微東退、減弱，勢力範圍往低緯度西伸，凱米將先偏北前進，下周三(24日)抵達日本石垣島附近海域碰到高氣壓邊緣後開始轉向西北。下周四(25日)通過台灣北部海域，下周五(26日)抵達中國浙江沿海。高壓勢力強弱是關鍵，將決定颱風西折的幅度。

凱米颱風未來也將持續增強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米即將經過的海域海溫高、海水熱焓量充足，相當適合發展。若整合速度快，且無其他因素干擾，凱米的強度至少可達中度颱風上限。

至於凱米颱風對台灣天氣影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，如果以目前的路徑來判斷，凱米的外圍環流將於下周二(23日)開始影響台灣，北部、東部將出現不定時短暫雨。下周三至下周五凌晨，受颱風環流影響，全台灣容易出現短暫雨，其中下周四是風雨最明顯的時候。下周五颱風北上後，中、南部仍有兩天降雨，其他地區則以午後雷陣雨為主。

不過，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，凱米的路徑仍有變數，實際的天氣情形仍須視最終路徑而定，提醒務必密切注意最新颱風動態，並做好防颱準備。

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