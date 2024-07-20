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川普怨台灣「搶生意」　衛報分析守住半導體霸權理由

▲▼川普出席共和黨全國代表大會。（圖／路透）

▲ 川普指責台灣搶走美國晶片生意。（圖／路透）

文／中央社

美國前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意，不過英國「衛報」（The Guardian）指出，台灣數十年來一直是這個產業的領頭羊，台灣的未來也可能取決於此。

川普本週接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）訪問時表示，「他們（台灣）搶走我們（美國）幾乎100%的晶片生意。我們不應讓這種事情發生。」

川普稱台灣搶走晶片生意，還說若要保衛半個地球以外的島嶼實有難度，希望台灣支付美國捍衛費用。衛報指出，美國是台灣面對中國吞併威脅最重要的安全夥伴，但台灣一些人認為川普的說法像是黑道在索取保護費。

至於川普宣稱台灣搶走美國晶片生意，這樣的說法雖然幾無證據支持，但不可否認，台灣確實主導了近100%全球晶片業最先進部分的市場。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）表示，「台灣單純在競爭中贏過了其他國家。」

衛報指出，像台積電這樣的製造商是透過專注研發和高效率搶下市場，設法在比競爭對手更小的晶片上塞進更多電晶體。

台灣國科會副主委蘇振綱昨天表示，台灣過去30、40年來建立半導體產業生態系，可以說是無法取代，要複製也並非那麼簡單。衛報指出，雖然其他國家試圖趕上台灣，但許多報告卻顯示差距實際上是在擴大。

不過，台灣在這個實質上為全球提供動力的零件上占主導地位，也引發人們對全球供應鏈脆弱性的擔憂，特別是如果哪天中國領導人下令犯台或發動攻擊。

郭泓均說，「我能想像北京控制這些生產設備，強迫其他國家接受它的征服。半導體將成為北京用於對其他國家進行經濟或政治脅迫的另一個施力點。」

對於台灣而言，站在國安角度來看，在半導體產業擁有主導地位是件好事。地緣政治觀察家經常將台灣的半導體產業稱為「矽盾」，並以此為誘因，促使國際社會保護台灣免受北京掌控。

針對川普的說法，台灣官員回應強調強健的台美關係，以及在晶片領域的廣泛國際合作，但也希望將研發留在台灣本土，並繼續保有產業優勢。（譯者：屈享平／核稿：李佩珊）

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