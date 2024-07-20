川普要求付保護費　估吃掉台灣一半歲入！立委：賴總統不敢吭一聲

▲國民黨立委馬文君質疑川普言論，台灣買武器未到貨卻先收到新帳單。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

美國前總統川普日前接受美國媒體採訪時，公開質疑台灣偷走美國晶片產業，並直言「台灣應該付保護費」。針對川普的言論，國民黨立委馬文君表示，台灣買的武器還未到手，卻已先收到新的帳單，質疑此舉的合理性。

川普在《彭博商業周刊》專訪中提到，台灣「偷走」了美國的晶片產業，應該支付保護費。他的前國安顧問歐布萊恩也建議，台灣至少應將國防預算增加至GDP的5%。對此，行政院長卓榮泰表示，台灣願意承擔更多責任。

然而，馬文君在臉書上發文直指，若國防預算從目前佔GDP的2.5%增至3%，將達到6900億元，占政府歲入的25%；若增至5%，國防預算將達1.1兆元，佔歲入近50%。

馬文君進一步質疑，政府的支出不僅僅是國防，還包括社福、教育、經濟、建設等。如果給美國的保護費佔據如此高比例的歲入，是台灣準備打仗，還是已被美國殖民？她批評賴清德總統對美國的強硬要求不敢吭聲。

馬文君最後強調，她支持軍購以守護國家安全，但目前台灣花費巨資購買的武器尚未到貨，應該要求美國先交付已購武器，再討論增加國防預算的問題。她認為，美國應在合理範圍內與台灣談判，而不是一味要求台灣增加支出。