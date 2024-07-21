7月下旬「4生肖」超強運！ 賺錢賺不停　屬猴事業一飛衝天

▲4生肖7月下旬在吉星加持下，將迎來大好運。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

邁入七月下旬，是否有機會轉運呢？《搜狐網》運勢專欄即分享指出，有4生肖7月下旬在吉星的陪伴下，事情會出現轉機，生活會向前邁出一步。

生肖牛

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牛年出生的人在7月下旬會遇到新的機遇，以往屬牛的朋友運勢一般，無論是事業還是愛情都沒什麽收獲，有時甚至會遇到一些小災難。進入7月下旬後，肖牛的霉運就會逐漸遠離，加上他們確實有能力，到處都能遇到貴人，因此能進一步獲得好運氣，幫助事業成功，進步也會很大。

生肖馬

馬年出生的人前2個月過得不太好，經歷了比較糟糕的事，心情也非常不好，似乎很能高興起來。7月下旬，屬馬的朋友生活終於開始好轉，能夠得到補償，喜事也多了。馬年出生的人藉此機會進行調整，心態好了，更多的事情就會順利，好運每天都會降臨，生活終於明朗起來。

生肖兔

屬兔的人進入7月下旬，長壽官恰好有偏財、下財吉星相伴，有機會改變之前的不順運氣。至於金錢方面，運勢將會發生很大的洗牌，如果能抓住機會，不斷發橫財，一定能為家人增添福氣和財富。另外，對於一些屬兔的人來說，可能是好運氣引發了愛情，對於單身的人來說，如果想盡快得到真愛，就應該在必要時真實地表露愛意。

生肖猴

生肖猴性格堅強、真誠、博愛、風度翩翩、健談、容易相處，近年生活卻不太好，各種麻煩事接連出現，金錢方面也遭受較大損失。7月下旬，財運大逆轉，大喜臨頭，運勢更上一層樓，橫財接連而來，大小獎品都會飛進門。另外，貴人找上門，事業突然天翻地覆，很快就能通過努力改變命運。單身的朋友今年桃花盛開，有機會遇到喜歡的人，順利脫單，愛情和事業雙豐收，發財致富。

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