回收嬤大熱天撿空罐！他好心請喝飲料　對方神回10字：侮辱性極大

▲老阿嬤正在超商門口撿資源回收。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖文／CTWANT

走在路上，偶爾會看到撿回收的阿公阿嬤，忍不住讓人同情，不過真相往往令人跌破眼鏡。有民眾看到超商一名阿嬤正在處理資源回收的空瓶和空罐，好心要上前請對方喝飲料，沒想到聽完1句話瞬間自取其辱，掀起熱議。

原PO在臉書《爆廢公社》社團表示，他日前經過超商，看到一名撿回收的阿嬤，照片中可見阿嬤戴帽子，穿深紅色上衣搭格紋長褲，正在大熱天裡處理用透明塑膠袋裝的許多鮮奶空罐子。

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同情心使然，原PO想請對方喝飲料，「去裡面拿」，價錢不是問題，萬萬沒想到，阿嬤拒絕了他的好意，原因是「店我們自己開的」，讓他瞬間尷尬到無地自容，自嘲：「我應該在車底不應該在這裡」。

▲原PO得知阿嬤是開超商的，瞬間尷尬不已。（圖／翻攝自爆廢公社）

經歷曝光後，引發熱烈討論，網友統統笑翻：「阿婆輕鬆完勝」、「原來自己是小丑」、「人不可貌相，海水不可斗量」、「這樣一大袋賣不到10元」、「很多老人做回收是當運動」、「只是年紀大、行動稍稍不便，不代表很窮、很可憐」。

也有許多網友爆料，很多撿回收的都是有錢人，「鄉下穿這樣子撿回收的，很多是大地主，包租婆…」、「越低調的越有錢啦！」、「我媽家隔壁也有位這樣的婆婆，是7-11的房東」、「撿回收的基本上很高機率都是有錢人」。

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