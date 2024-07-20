基隆首辦全國拳擊區域對抗賽　全新擂台展現拳擊運動實力

▲基隆首辦全國拳擊區域對抗賽。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

拳拳到位，永不敗退！基隆市在20、21日迎來2024年第1場拳擊區域對抗賽，本賽事為期2天，市長謝國樑受邀出席開幕致詞，為兩天的賽事拉開序幕。本次賽事吸引來自全台各地共195位優秀選手參賽，匯聚了來自基隆、台北、新北、桃園、新竹、南投、台南、屏東、花蓮等地的拳擊好手報名參賽，其中更不乏全中運及全國運的奪牌好手，預告了本次賽事的高水準。

謝國樑表示，基隆市的體育發展將學校體育與社會體育結合，非常支持學校舉辦各類體育賽事，提供學生比賽的機會和舞台。在得知基隆高中規畫在2024年舉辦拳擊區域對抗賽後，向體育署爭取到150萬元經費來建置比賽型拳擊擂台，同時透過市府預算再分別補助基隆高中50萬元及八斗高中30萬元設置練習型擂台，讓設備全面到位，也提供拳擊選手們有更安全、更完善的練習場地。

基隆市體育會拳擊委員會主委施偉政說，本市拳擊運動在2024年度建立起穩定的銜接管道，有建德國中、八斗高中等校發展拳擊運動，雖然選手不多，但競賽成績亮眼，例如：基隆高中陳廷宇選手在2024年全國中等學校運動會替本市摘下一面銅牌，同校的陳昱辰選手更在今年3月獲選國手資格，未來都將是拳擊界的潛力新星。

基隆高中校長鍾定先指出，很感謝市府團隊、拳擊委員會和本校拳擊教練對選手們的付出與支持，這次拳擊區域對抗賽的舉辦，除了能展現基隆拳擊運動的發展成效，更將成為我國未來在國際賽事中，能爭金奪銀奠定更加堅實的基礎。