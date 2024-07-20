口水風暴「可不可5天就止火」效率一流！網卻嘆：不會學到教訓

▲可不可關埔店永久停業。（圖／記者陳凱力翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

可不可總部發出最新聲明，「口水女店員」與另一位涉事員工要賠償7位數的高額代價，從15日事情爆發，總部火速短短5天開鍘，停止關埔店營業、拆除招牌、陪同家長向受害者道歉等，讓網友驚呼「這是危機處理的教材，一流的處理效率」；但有人也感嘆「關鍵字：雙方家長，看來這次不會學到啥教訓」。

可不可總部指出，本次涉事的兩位員工與雙方家長昨（19日）已親自到場向受害消費者、新竹關埔分店業主及可不可總部致上深刻的悔意與歉意，並接受七位數的賠償金與懲處，也感謝此次事件的消費者願意給予改過自新的機會。

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事件擴散的第一時刻，涉事員工已即刻關閉帳號並且未在社群上有任何發言，在此期間出現的所有偽冒帳號與言論皆非真實，在此也呼籲大眾理性發言，停止惡意攻擊。

至於已被拆招牌的關埔店部分，總部也硬起劃清關係，「新竹關埔店（宸新商行）於事發當時即刻解除加盟關係並永久停業」。

消息曝光後，網友對於總部公關危機處理如此迅速，紛紛給予肯定，「這公關真的厲害」、「支持！這公關危機處理得很迅速」、「可不可的作法令人讚賞，所有店家都應該要用最高規來看待食品安全」、「這個公關處理很讚，店數太多確實管理不易，某幾家加盟店也是不少一星評論，希望此事件能讓其他加盟主有所警惕」、「看起來450萬可能是真的了」。

對於女店員一時糊塗以口水報復之舉，網友有感嘆「關鍵字：雙方家長，看來這次不會學到啥教訓」、「年紀輕輕賠七位數，了不起，我是他爸媽我真的把她趕出去」、「看起來450萬可能是真的了」、「打工打到賠一桶金」、「剛滿18歲就負債7位數」、「重點是這女生有錢可賠嗎」、「倒楣的加盟主」、「一杯飲料就要7位數」。