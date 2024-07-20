沖繩西原高校生來台表演　賴清德送「大腸包小腸、檸檬愛玉」當宵夜

▲總統賴清德準備珍奶、檸檬愛玉、大腸包小腸，給參與2024總統府音樂會演出的學生們。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

實習記者石嘉豪／台北報導

2024總統府音樂會將於今（20日）晚間登場。對此，總統賴清德昨晚在社群平台上透露，自己準備了宵夜大腸包小腸、檸檬愛玉，給參與演出的沖繩西原高校進樂隊學生們，賴清德接著表示，希望同學們能夠喜歡台灣、愛上台灣，之後常常來台灣。

2024總統府音樂會「自由之力 The Power of Freedom」，今晚於兩廳院藝文廣場登場。然而，昨晚賴清德在Threads上曬出宵夜文表示，20日就是總統府音樂會，沖繩西原高校行進樂隊來台行程滿檔，他也用滿滿的台灣味，來感謝遠道而來的日本朋友。

賴清德提及，昨日下午，西原高校行進樂隊和合作的世新大學啦啦隊團練結束後，他送上了台灣的國民飲料，也是他最喜歡珍珠奶茶給同學們享用。

晚上的宵夜，賴清德則是準備了大腸包小腸和檸檬愛玉。賴清德說，希望同學們能夠喜歡台灣、愛上台灣，之後常常來台灣，他也相信20日的音樂會，一定會非常精采，自己也會去現場，期待能夠見到大家！

▼總統賴清德準備珍奶、檸檬愛玉、大腸包小腸，給參與2024總統府音樂會演出的學生們。（圖／翻攝自Threads／賴清德）