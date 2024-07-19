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閩南語認證正名「台灣台語」！每年3萬人報考　教育部預告修法

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部預告將閩南語語言能力認證考試正名為「台灣台語語言能力認證考試」。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

因應行政院的國家語言整體發展方案書面用語規範，教育部近日預告，將每年有3萬多人次參與的閩南語語言能力認證考試，正名為「台灣台語語言能力認證考試」。

民主進步黨籍立委陳培瑜6月於立法院教育及文化委員會會質詢時，要求教育部應於非課綱活動中將「閩南語」正名為「台灣台語」。民間台語團體也公開發表聲明，要求教育部正名，以「台灣台語」為學校教學正式名稱。

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教育部近日預告修正「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」第2條，將「閩南語語言能力認證考試」更名為「台灣台語語言能力認證考試」，預告期為60天。

教育部解釋，這是為配合行政院110年8月22日的國家語言發展報告函示，為展現國家語言推動一致性，未來相關文書資料，應參酌國家語言整體發展方案書面用語有關規範，優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」。

閩南語認證考試於民國99年起開辦，不限國籍和年齡，只要是對閩南語有興趣的人，都可報名參加。112年起擴大為一年2次。以112年為例，上半年舉辦的考試總報名人數為1萬6785人，下半年的考試總報名人數更是高達2萬44人。

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