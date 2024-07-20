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4所大學永遠下課了！　教育部：7月底退場「近千學生要轉校」

教育部。（圖／報系資料照）

▲教育部。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

受到少子化衝擊，導致不少學校面臨倒閉、停招，今年6月，就有4所大專院校，包括大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學、明道大學宣佈停招，並辦完最後一屆的畢業典禮，目前4校共898名學生也已陸續轉發至亞洲大學、淡江大學、輔仁大學等其他鄰近學校。

受到少子化衝擊，大同技術學院（見圖）、明道大學及環球科大，今年7月31日即將停辦。（圖／報系資料照）

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▲受到少子化衝擊，大同技術學院（見圖）、明道大學及環球科大，今年7月31日即將停辦。（圖／報系資料照）

據《ETtoday新聞雲》報導，教育部4月時指出，大同技術學院、東方設計大學、環球科技大學和明道大學等4所私校，因少子化、財務危機等問題，於112學年度全面停招，今年7月31日退場 ，5月時進行安置轉學，以鄰近縣市、類型相似的私立學校為主，近日教育部透露，4校共898名學生已在日前順利完成分發，教育部指出，4校學生被分派至淡江大學、輔仁大學、東海大學、逢甲大學等17所大專院校。教育部針對4所私校進行退場重組董事會作業。（圖／明道大學提供）

▲教育部針對4所私校進行退場重組董事會作業。（圖／明道大學提供）

據悉，明道大學有財務資金、積欠教職員薪水等問題，全盛時期學生近萬人，如今僅剩375人分發，大同技術學院有財務、積欠教職員薪資等問題，負債5千萬元，僅80名學生要轉校。

除此之外，東方設計學院因嚴重招生不足，自主向教育部申請停招，陸續將51名教師安置、退休、資遣，目前僅123名學生要分發，而環球科技大學也因為資金問題停辦，剩320名學生需要轉校。

另外，這4所學校編制內教職員工共458人，教育部也會建置教育部大專教師人才網提供職缺查詢，並推動培訓及媒合計畫，協助教師轉職，並透過私校獎補助，讓聘任退場學校教師學校人事經費。

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