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金門海上長泳登場！1200泳士搶灘　有人來了12次

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門第21屆金門海上長泳活動於20日登場，本次除了精彩賽事，還特地和各式特色餐廳合作設立美食區，並舉辦SUP活動，吸引1200名民眾參賽。今日海象不錯，不少民眾第一次來金門，就為了參加長泳活動，對於初體驗感覺「很棒」。最後男子800公尺組由卓承齊選手以10分33秒奪冠，女子組800公尺為鄧羽彣以11分37秒佳績取得第一名。

▲▼金門第21屆金門海上長泳活動於20日登場。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門第21屆金門海上長泳活動於20日登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

這次活動完賽者均可獲得泳畢證書、紀念牌及精美紀念品，為了表揚長期支持本活動的泳友們，金門縣政府教育處特別設立多項獎勵措施。曾參與12次以上泳渡活動的選手也獲得特別獎項，同時，夫婦二人合計年齡達120歲以上者也獲得專屬的攝影合影和紀念證書。此外，還增設了金門特色美食區、獨木舟以及SUP活動，讓所有參加者們，除了下水游泳之外還能感受乘風破浪與在海上隨風漂流的體驗

▲▼金門第21屆金門海上長泳活動於20日登場。（圖／記者林名揚翻攝）

這次除了以往800公尺、1200公尺、2400公尺休閒組外，又增加男女800公尺的競賽組，以10%高比率錄取績優選手，頒贈獎金獎狀，吸引了不少從未參加過的年輕泳士，並且對常年參加金門海上長泳的勇士累積達12次者，另頒發榮譽泳士奬。

▲▼金門第21屆金門海上長泳活動於20日登場。（圖／記者林名揚翻攝）

最後成績出爐，男子800公尺組第一名由成績10分33秒的卓承齊選手奪得佳績，女子組800公尺為鄧羽彣以11分37秒佳績取得第一名。金門海上長泳活動不僅是一場體育盛事，更充分結合社區與在地自然環境，在各協力單位共同配合及努力下，於中午11點30分圓滿落幕。

▲▼金門第21屆金門海上長泳活動於20日登場。（圖／記者林名揚翻攝）

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