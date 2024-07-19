鼎泰豐「全球最大分店」紐約店開幕！佔地740坪　小籠包價格曝光

▲鼎泰豐。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

享譽全球的鼎泰豐首間美國東岸紐約分店今天開幕，董事長楊紀華與執行長楊國華兄弟和家族成員攜手出席剪綵。鼎泰豐紐約分店佔地約740坪，座落於曼哈頓市區最精華地段，堪稱集團的旗艦店。

位於紐約曼哈頓中城的鼎泰豐紐約分店今天開幕，董事長楊紀華與負責北美地區營運的執行長楊國華兄弟與家族成員，齊聚為分店剪綵，新任駐紐約辦事處長李志強與紐約美食界名人出席儀式。

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儀式中，鼎泰豐捐贈紐約地區協助亞裔創作者的「黃金屋基金」（Gold House Foundation Inc.）與協助低收入亞裔及移民青年的「青年高峰」（Apex for Youth）兩個非營利機構。

鼎泰豐家族第3代副總裁Albert Yang表示，紐約有很多形式的文化，從藝術、媒體到流行、音樂、運動，但對自己來說最重要的是食物。公司的目的是分享食物及文化，紐約是很棒的地方實踐這目的。

鼎泰豐紐約分店位於百老匯大道與西50街交接處的派拉蒙廣場大廈（Paramount Plaza）地下樓層，介於旅遊景點時報廣場（Times Square）與中央公園之間，全日人流不斷。營運首日採預約制，顧客須在網上登記才能入場。

鼎泰豐進駐紐約一級美食戰區在疫情結束後曾引起當地餐飲界、旅遊業與房地產業的目光，但受缺工缺料影響，延期約半年正式營運，但位於百老匯大道上的玻璃箱入口已經吸引饕客注意，打聽何時開幕。

▲鼎泰豐招牌小籠包。（圖／記者姜國輝攝）

紐約店佔地面積約740坪，是鼎泰豐全球過百家分店中最大的分店。內部裝潢由羅克威爾集團設計師大衛羅克威爾（David Rockwell）操刀，傳統中式木料色彩與燈光中，可以見到美式的氣派豪華。消費者從入口報到處到一般與包廂用餐區，動線流暢，空間寬敞。

鼎泰豐紐約店經過一週試營運後於上午11時正式開幕，常在台北分店走動的楊紀華和楊國華等家族成員維持傳統風格，穿梭樓面瞭解營運狀況與顧客用餐感受。

紐約店第一天開張，午餐時間可見客人有序進入。菜單與台北店類似，菜肉紅油抄手、元盅雞湯與蝦仁蛋炒飯都在其中。指標的小籠包價格每籠美金18元（約新台幣580元），在寸土寸金的紐約市一級商業與觀光區地段，不少首日到場消費者都認為，寬敞豪裝下輕鬆享受來自台灣的美食，價格合理。