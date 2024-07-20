今「雙颱」將生成！　1中颱強度靠近台灣「影響不容小覷」

▲高溫天氣海邊戲水。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

預計今天將會有兩個颱風生成，先生成就命名「凱米」、下一個生成則命名為「巴比侖」。目前在南海的熱帶低壓預計未來朝海南島前進，對台灣沒有影響；在菲律賓東方海面的熱帶低壓，下週三靠近台灣時已經增強為中颱，對台灣的影響不可小覷。





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▲潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）



氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(20)日至下週一(22日)台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

▲全台18縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

今日天氣酷熱，各地區最高氣溫仍在38度左右，各地區氣溫為：北部24至38度，中部25至38度，南部25至38度，東部23至38度。氣象署針對全台18縣市發佈高溫燈號，屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、桃園市、新竹縣、南投縣為黃色燈號。

▲最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)50次系集模擬顯示，系集平均路徑向西北轉北北西前進，通過台灣東北部海面，個別系集預測路徑分散在兩側。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

南海的「熱帶低壓」，今(20)日將發展為「輕度颱風」凱米，預計未來朝海南島前進，對台無影響；另一「熱帶低壓」在菲律賓東方海面，今日亦將發展為「輕度颱風」巴比侖，向西北轉北北西前進，下週三(24日)在台灣東方海面時，已增強為「中颱」，為暴風半徑220公里的「中型颱風」，其伴隨的風雨不可小覷。關鍵在於其未來路徑，是偏在系集平均(粗黑線)的左側或右側(右圖)，對台灣的威脅是有天壤之別的，故需何時發布何種的警報？各地會有多大的風雨？由於模式模擬仍將持續調整，過早臆測、也是枉然，應繼續觀察。