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24小時內恐有「雙颱共舞」！海溫助攻再增強　4天對台影響最劇烈

▲西太平洋海面將至少出現2個熱帶系統。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲西太平洋海面將至少出現2個熱帶系統。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／綜合報導

菲律賓西側海面的熱帶擾動生成為熱帶性低氣壓，最快24小時內可能增強為今年第3號颱風「凱米」；另外，菲律賓東方低氣壓最快周六增強為熱帶低壓或颱風。對此，氣象粉專指出，目前台灣東部到琉球群島之間海域海溫、海水熱焓量都很高，若颱風經過，將會有明顯增強。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，南海熱帶低壓91W和菲律賓東南方92W即將在未來24小時成為今年第3號「凱米」及第4號「巴比倫」颱風。據日本氣象廳初步預估，南海91W會往海南島前進，菲律賓東方92W會偏北移動穿越石垣島附近，與台灣保持一段距離，但仍有不小變動修正空間。

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台灣颱風論壇提醒，目前台灣東部到琉球群島之間海域海溫很高、海水熱焓量也很高，颱風經過這段時強度會有滿明顯增強，但增強幅度仍要看移動速度而定，走太快吸收能量時間就會縮短許多。

▲▼熱帶系統和颱風發展趨勢。（圖／氣象署提供）

▲熱帶系統和颱風發展趨勢。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，今天下午2點菲律賓西方海面有熱帶性低氣壓生成，該熱帶低壓目前持續往海南島前進，對台灣不會有影響，雖最快周末有發展颱風機會，但未來發展趨勢不會太好，也可能維持熱帶性低氣壓強度。

至於菲律賓東方海面低氣壓，曾昭誠表示，該低氣壓最快明後兩天有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，持續往台灣東部海域前進，預估下周一接近台灣，估計從台灣東邊海域北上機率最大，路徑靠近台灣，其中下周二開始影響更為明顯，且持續到下周五，天氣較不穩定，各地有降雨機會。

根據氣象署預估路徑，菲律賓東方海面低氣壓將於周六、周日逐漸向西北移動，並接近呂宋島東方海面，有增強為熱帶性低氣壓或颱風趨勢，受太平洋高壓導引朝西北方向移動，預計下周二、下周三以通過台灣東部外海北上的機率較高，也是最接近台灣時間點，受其外圍環流影響，天氣轉趨不穩定。

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