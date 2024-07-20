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交往高富帥「撿到寶→扁到飽」！妹子崩潰勸世　恐怖情人5特徵曝

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

▲男女交往最怕遇到恐怖情人。（示意圖／123RF）

網搜小組／閔文昱報導

導演廖明毅新作《愛的噩夢》由林柏宏再度聯手謝欣穎，並加入項婕如、林艾璇（大元）兩位漂亮女星，探討對另一半的控制還有感情的問題，引發不少共鳴。對此，有網友在看完電影後，也分享自身曾碰過的「恐怖情人」，並勸世「有暴力傾向的、超會情緒勒索的、還有控制欲超強的，千萬不要碰！」

一名女網友在Dcard發文表示，她這幾天去看了《愛的噩夢》，瞬間就讓她想起了過去的惡夢，她在和「A男」交往期間，對方有事沒事就要她報備位置，且不准跟異性朋友、包括同性戀互動，認為全天下的男生都對女性有意圖，即使幾次嘗試溝通，但對方卻是「一哭二鬧三上悠亞」，想辦法逼她就範。

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原PO提到，她的下一任男友「B男」工作體面、家境不錯，且還有三高「身高高、顏值高、躺下也很高」，當時交往時朋友都以為她撿到寶，殊不知對方卻是「交往前事事依你、交往後不爽扁你」，讓她都不禁自我懷疑，「我是什麼很賤的人嗎？」

▲▼家暴，家庭暴力，暴力，揍人，感情，兩性，戀愛，恐怖情人，受虐婦女，性侵（圖／記者徐文彬攝，示意圖非當事人）

▲一旦遇到暴力型的恐怖情人，務必即刻向外求援。（示意圖／記者徐文彬攝）

原PO感嘆，所幸這幾任前男友恐怖歸恐怖，但最後都有順利分手，沒有各種情勒造成人身安全的問題，不過她也勸世，「有暴力傾向的、超會情緒勒索的、還有控制欲超強的，千萬不要碰！不然精神壓力真的超級大，是找人談戀愛不是找罪受耶」。

貼文一出，不少網友紛紛留言「遇過那種偷我錢的，還一次把我戶頭轉空」、「遇到一個已經很了不起了，你還遇到兩個」、「好慘，妳是不是很不會挑男人」、「為什麼這種人可以交到女朋友？我單身這麼久」、「跟你分享，根據警政署的恐怖情人條款統計，『一般傷害』佔了62.6%，其實也是最容易看到的恐怖情人的型態」。

事實上，塔羅牌老師艾菲爾過去就曾整理「5種有恐怖情人潛質」，包括缺乏尊重型、過度依賴型、暴力傾向型、疑心病重型、以及情緒不穩型，提醒大家「千萬別招惹，面對他們時，保持警覺至關重要，當發現蛛絲馬跡務必採取預防措施」。

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