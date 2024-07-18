為什麼我總是愛錯人？盤點「渣男渣女吸引機」TOP3星座

▲你一戀愛就變成戀愛腦嗎？快看看自己是不是渣男渣女吸引機。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

有些人明明工作上很聰明，但一遇到戀愛就變成戀愛腦，常常被愛情沖昏頭，遇到渣男渣女總是一秒淪陷，每段感情幾乎都是以遍體鱗傷收尾，《科技紫微網》整理出「渣男渣女吸引機」TOP3星座，快來看看戀愛腦的你有沒有上榜！

牡羊座



[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊座內心都藏有孩子氣的純真，談戀愛時他們只要被對方撩到，就會毫不猶豫將自己的真心交出去，因此常常會陷入不太理想的感情關係，即使他們知道對方不是對的人，依舊會選擇飛蛾撲火，他們的純真和堅持，讓他們在感情上經常受到傷害，所以牡羊座不要把任何心事都寫在臉上，這樣對方很容易掌握你的情緒。

雙魚座



「你越在意什麼，就越容易被什麼控制」這句話對雙魚座來說，尤其切中要害，雙魚座一旦對人產生好感，就會對這個人全盤肯定，甚至自我洗腦認為「這個人什麼都好」，即使碰到的是渣情人，他們也會幻想對方會心生愧疚、浪子回頭，這種盲目的愛情觀，讓他們無法及時止損，反而越陷越深。

巨蟹座

巨蟹座不會輕易地付出感情，不過一旦墜入愛河，他們就會變得傻乎乎，一股腦的付出，他們的愛情就像是一股熱流，燃燒自己也溫暖他人，即使換來對方一次次的敷衍，他們還是會堅持下去，但最終對方還是不懂得珍惜，把巨蟹座的好當成是理所當然，直到遍體鱗傷巨蟹座才會自己放棄。