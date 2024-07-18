理想型女友脫鞋後「味道衝天靈蓋」他崩潰：穿球鞋很恐怖！網推2招

▲女友什麼都很完美，但腳臭問題讓他很崩潰。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

愛情路漫長，兩人從認識到交往，相處過程中必夾雜難以開口問題，一名男網友表示，找另一半最在意的就是腿，而女友正好就是他的理想型，腿又長又美，比例也很好，但有一個缺點讓他很崩潰，「有腳臭」，脫掉鞋子的瞬間，味道衝到天靈蓋，不知道如何開口也沒有想分手，不知道該怎麼辦。

有網友在Dcard發文，「剛交往的女朋友有腳臭」，自己是個腿控，第一眼就是看腿，「腿長不長直不直 還有小腿肌會不會太發達，太瘦跟竹竿一樣的我不愛」，也會特別注意女生的手、腳指甲好不好好看，女友是經朋友介紹認識的，「她就是我的理想型，漂亮、比例好、腿美」。

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不過，有個問題一直困擾他，女友有腳臭問題，鞋子有一種難以形容的氣味，「每次回家一脫鞋，那個味道直接撲鼻欸」，因此每次出門，都叫女友穿涼鞋或拖鞋，「絕不可能讓她穿球鞋出門，如果是穿球鞋在車上脫掉，那個味道我真的是衝到天靈蓋」。

原PO表示，也不可能因為這樣就分手，只能默默買鞋子除臭劑，不確定女友是否意識到這個問題，因為兩人剛開始交往不久，他也不敢直接告訴對方，「有沒有人跟我一樣有困擾？」

貼文曝光，網友建議鞋子多雙輪流穿、穿除臭襪，「寶貝好無聊哦，我們來洗腳」、「她是不是每天都穿同一雙鞋？是的話，當然會臭啊，要嘛你直接跟她說很臭，不想直說就幫她多買兩雙鞋替換穿，然後一般襪子淘汰掉，換穿五指襪」、「襪子也蠻有關係的，我以前穿純棉也會臭，後來換成運動型的襪子完全沒味道」、「鞋子多個幾雙輪流換，要穿襪子，襪子改除臭襪 」、「除臭襪真的很有用」。