快訊／台東對撞車禍3人送醫　「小貨車翻覆」駕駛受困

▲台東縣19日晚間7點多發生2輛車對撞車禍。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲、趙蔡州／台東報導

台東縣19日晚間7點多發生一起對撞車禍事故，一輛小貨車與一輛轎車行經台11線加路蘭橋時，不明原因在轉彎處發生對撞。

▲事故造成3人受傷送醫。（圖／記者楊漢聲攝）

警消趕到後，發現現場一輛小貨車在車禍後翻覆，駕駛受困車內，趕緊利用油壓剪破壞車殼、擊破玻璃，將受困駕駛救出。

消防人員表示，事故總共造成3人受傷，傷者目前均送醫治療，由於該處並無監視器，車禍原因有待警方進一步調查。