凱米、巴比侖颱風可能接力生成！路徑出爐　下周不排除發海警

▲最快周末將有颱風生成，下周二、三最靠台灣，各地有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(20日)高溫炎熱，有午後雷雨，菲律賓西側已生成熱帶性低氣壓，有機會成颱，對台灣沒有影響；另菲律賓東方低氣壓最快周六或周日增強為熱帶低壓或颱風，估下周二、三通過台灣東部外海，也是最靠近台灣時間點，氣象署不排除發布海警，外圍環流影響，各地有降雨機會。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，這周末各地晴到多雲、高溫炎熱，大台北、桃園及中南部有局部37度以上高溫；因環境偏西南風，台東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部、各地山區有局部短暫雷陣雨。

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今天(19日)下午2點菲律賓西方海面有熱帶性低氣壓生成，曾昭誠表示，該熱帶低壓目前持續往海南島前進，對台灣不會有影響，雖最快周末有發展颱風機會，但未來發展趨勢不會太好，也可能維持熱帶性低氣壓強度。

▲熱帶系統和颱風發展趨勢。（圖／氣象署提供）

另菲律賓東方海面也有低氣壓發展，曾昭誠表示，該低氣壓最快明後兩天有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，持續往台灣東部海域前進，預估下周一接近台灣，基隆北海岸、東半部會有局部短暫雷陣雨，其他地方午後有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠指出，該熱帶系統預估下周二影響台灣更明顯，且持續到下周五，天氣較不穩定，各地有降雨機會，降雨區域要視颱風路徑和強度，各地有降雨機會，迎風面東半部有較大雨勢，一旦生成颱風後，估計從台灣東邊海域北上機率最大，路徑靠近台灣，不排除發布海警，時間點仍待後續發展再評估。

根據氣象署預估路徑，菲律賓東方海面低氣壓將於周六、周日逐漸向西北移動，並接近呂宋島東方海面，有增強為熱帶性低氣壓或颱風趨勢，受太平洋高壓導引朝西北方向移動，預計下周二、下周三以通過台灣東部外海北上的機率較高，也是最接近台灣時間點，受其外圍環流影響，天氣轉趨不穩定。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

其中下周二到下周四受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，不過氣象署表示，因熱帶系統未來形成位置、路徑有不確定性，雨勢大小及降雨熱區可能隨最新氣象資料而有所變動。

由於菲律賓西側已生成今年第3號熱帶性低氣壓，有機會明天增強為颱風，菲律賓東方海面低壓帶也有機會在明天或後天生成熱帶低氣壓或颱風，屆時最先增強為颱風者將命名「凱米」，下一個生成的颱風則命名為「巴比侖」。

另曾昭誠提醒，明天起到7月24日為年度大潮，加上熱帶系統影響，南部、東北部低窪地區在漲潮時，要嚴防海水倒灌或局部淹水情況。

▼周末高溫趨勢。（圖／氣象署提供）