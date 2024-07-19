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快訊／熱帶低壓生成！最快明天增強為「凱米」颱風　最新路徑曝

▲▼熱帶低壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲熱帶低壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

生活中心／綜合報導

菲律賓西側海面的熱帶擾動生成為熱帶性低氣壓，日本氣象廳稍早發布GW（烈風警告），顯示最快24小時內可能增強為今年第3號颱風「凱米」。根據路徑預測，未來向西北方向朝中南半島或海南島移動，影響台灣機會低。

另外，菲律賓東側海面雲簇，未來向西移動接近呂宋島近海，會持續發展。中央氣象署指出，最快周六或周日發展成熱帶性低氣壓或颱風，持續朝台灣東北部海面移動機會高，下周二、下周三最靠近台灣，將影響台灣天氣，若依此路徑，或更接近台灣，下周不排除發布海上警報。

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不過，氣象署也強調，未來不確定仍大，關鍵在周六和周日發展位置，路徑往台灣何處移動才會較明確，下周二、三下雨情況跟颱風生位置路徑有關聯性。

▲▼熱帶性低氣壓。（圖／天氣風險臉書）

▲海上有熱帶性低氣壓發展。（圖／天氣風險公司臉書）

天氣風險公司在臉書說明，目前南方海面存在兩個熱帶擾動發展中，分別為南海的熱帶擾動 ( 編號 91W )以及菲律賓東方海面的熱帶擾動 ( 編號 92W )，熱帶擾動 91W未來將持續位於南海，並朝西北方趨向海南島，預報該擾動發展強度有限，對台灣無影響。

至於熱帶擾動92W，目前預測最快於本周末前即有機會增強為熱帶性低氣壓，下周有很高機會增強為颱風。天氣風險表示，由於隨著後續太平洋高壓將東退減弱，這將引導颱風逐漸往西北方至北方移動，預測下周二、下周三將是最靠近台灣的時段，但目前對於颱風的強度及其靠近的程度仍有較高的不確定性。
 

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