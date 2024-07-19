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大陸 大陸焦點 特派現場

54歲男咳嗽2年誤以為是肺癌！　醫：罪魁禍首是「火鍋辣椒」

▲▼火鍋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲許先生2年前吃火鍋嗆到。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名54歲的許先生日前至浙江醫院三墩院區胸腔外科就診。他表示，自己莫名咳嗽咳了2年多，感覺身體裡埋了個定時炸彈。醫生透過CT檢查發現，他的右下肺有個1cm的東西，且縱膈淋巴結腫大，一問之下，竟是2年前火鍋裡的辣椒惹的禍。

據《都市快報》報導，許先生這2年來不斷咳嗽，卻都只去藥局買成藥來吃，一直都不見症狀好轉，才下定決心去就醫，擔憂不已的他希望進行手術治療。醫師在術前，為許先生進行支氣管鏡檢查，提示右下肺支氣管開口黏膜新生物，未見其他異常。

胸腔外科羅靜醫師表示，原本的手術計畫是，微創胸腔鏡下，取病人部分肺組織進行術中冰凍病理，以明確肺部佔位的性質，「但神奇的是許先生接受手術麻醉時，氣管插管剛插，就有黑紅色的異物被抽吸了上來，是一個辣椒尖。」

▲許先生莫名咳嗽了2年多。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲許先生莫名咳嗽了2年多。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

許先生大大鬆了一口氣，一直以來都誤以為自己得了肺癌，這才回想起兩年前，曾有一次吃火鍋發生劇烈嗆咳的舊事。

羅醫師表示，人體的主氣管和支氣管對異物的敏感程度不一樣，主氣管內存在異物可能會出現強烈的咳嗽反應，但成人支氣管內有異物時，可能不會有明顯症狀，甚至部分患者都回想不起，曾經誤食嗆咳的經歷，症狀可以表現為長期的慢性咳嗽或是肺部感染。

另一名胸腔外科主任祝鑫海主任醫師分析，許先生可能是吃火鍋時不慎發生嗆咳吸入，辣椒尖經由氣道跑到肺裡，不斷的異物刺激，導致其右下肺基底段出現了反應性增生，而作為罪魁禍首的辣椒尖又「躲」在增生肉芽組織下方被包埋，「一般的檢查手段難以發現，這才發生了前面『戲劇性』的一幕。」

呼吸內科主任葉健主任醫師表示，臨床上碰到的異物種類繁多，有金耳環、豬肉塊、假牙、蠶豆瓣、各種動物骨頭等，產生的組織損傷也不盡相同，「如異物無法及時取出，輕則肺不張、呼吸道感染，重則窒息死亡。」

專家提醒，若長期存在久治不癒的咳嗽且無法明確病因，要考慮有支氣管異物的可能，並前往醫院就診，透過支氣管鏡檢查確認。

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