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曼谷飯店毒殺案驚見「中文手寫信」　56歲女嫌手機照片曝光

▲泰國總理賽塔先前表示，美國聯邦調查局正在協助泰國當局進行調查。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷市中心愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan）的6死毒殺案，警方懷疑是56歲越南裔美籍女子Sherine Chong毒殺其他人後輕生。整起事件推測與投資引發的債務糾紛有關，經過追查，泰國警方在Sherine Chong手機裡發現一張手寫信的照片，上面滿滿都是中文字。

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod）

▲警方在Sherine Chong手機裡找到手寫中文信的照片。（圖／翻攝自Khaosod）

Khaosod、星洲網報導，現階段尚無法確定這封中文手寫信是Sherine Chong本人親自手寫，還是她從別處取得，根據照片，信上寫著「錢是我的僕人，我要它來就來，要它多就多，錢一直跟著我，因為我的能量強，能量越強，錢運越強，愛是世界最大的能量，錢最愛跟著愛走，我掌握愛的密碼，錢永遠跟著我……」。

警方從信的內容推測，這可能與某種信仰有關，與債務糾紛的案發原因無關，其他5名死者也沒有相同信仰，因此暫時不從手寫信展開追查。

▲當局懷疑Sherine Chong可能是毒死其他人後輕生的凶手。（圖／翻攝自泰國皇家警察）

初步調查顯示，這起命案可能涉及一項在日本的醫院投資糾紛，Sherine Chong曾邀約其他5人投資建築項目，其中2人更拿出了1000萬泰銖（約新台幣906萬元），交由Sherine Chong發展一個日本的醫院計劃。不過，由於投資計劃一直沒有進展，於是2人決定採取法律行動。6人原定在2周內到法庭見面，但Sherine Chong卻提議在庭外談判，所以他們才會在曼谷見面，豈料最後卻都命喪於此。

飯店房間並無任何人曾經進出的紀錄，6人身上沒有瘀傷，現場無搏鬥跡象，房內食物沒有吃過的痕跡，不過杯子都是空的，茶跟咖啡被喝光，其中一男一女受害者生前似乎試圖抵達房門口。消息人士透露，相關人員在水杯與盛水容器發現類似氰化物的物質，毒性比氰化物更強大。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼房內食物沒有吃過的痕跡，不過杯子都是空的，茶跟咖啡被喝光。（圖／翻攝泰國皇家警察）

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►曼谷飯店6死！越南知名化妝師遭毒殺　母悲痛：無法接受
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